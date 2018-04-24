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Rio de Janeiro

Receita Federal apreende carga de heroína e explosivo no Galeão

Segundo a delegada adjunta da Receita Federal Patricia Miranda, a carga havia sido registrada como produto farmacêutico fluticazona

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 18:38
Aeroporto do Galeão Crédito: Divulgação
Auditores da Receita Federal apreenderam uma carga com heroína e um explosivo utilizado na fabricação de dinamite no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão. A apreensão aconteceu na manhã desta terça-feira (24), em uma carga vinda da China.
São cerca de 100 quilogramas (kg) de heroína e 50 kg de ácido pícrico, detectados em análises preliminares. Segundo a delegada adjunta da Receita Federal Patricia Miranda, a carga havia sido registrada como produto farmacêutico fluticazona.
Os produtos haviam chegado em setembro do ano passado, vinda de Hong Kong, e estavam aguardando a liberação, pois havia um problema nos documentos.
De acordo com a delegada, o valor estimado da heroína apreendida gira em torno de R$ 30 milhões. A empresa importadora é estabelecida em Porto Velho (RO) e as investigações agora passam à responsabilidade da Polícia Federal (PF).

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