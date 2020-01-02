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Receita Federal

Receita detalha cotas de isenção para viajantes que chegam ao país

A divulgação da nota ocorreu nesta quinta-feira (2) e esclareceu que as compras realizadas nos Free Shops por viajantes chegando ao Brasil nos aeroportos e portos teve aumento do limite de isenção

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 19:15
Receita Federal Crédito: Reprodução/Receita Federal
A Receita Federal divulgou nota nesta quinta-feira (2) esclarecendo que as compras realizadas nos Free Shops (lojas onde produtos são vendidos sem a aplicação de certos encargos) por viajantes chegando ao Brasil nos aeroportos e portos teve aumento do limite de isenção de US$ 500 para US$ 1.000.
Nos Free Shops terrestres não houve mudanças, permanecendo a cota de isenção em US$ 300, detalhou a Receita. Também não houve aumento do limite de isenção para compras realizadas no exterior por viajantes chegando ao Brasil por aeroporto ou porto.
A Receita informou que não houve aumento da cota de isenção para bagagem de viajantes chegando por aeroporto ou porto, que permanece em US$ 500, mas pontuou que a Decisão nº 24 do Conselho do Mercado Comum, assinada em 4 de dezembro de 2019, autoriza os países do Mercosul a aumentar essa cota de isenção para US$ 1.000, porém esse aumento ainda será regulamentado por meio de uma portaria do Ministro da Economia.
Com informações Agência Brasil.

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