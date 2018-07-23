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Alianças

'Recebo com gratidão a confiança', diz Casagrande sobre apoio de siglas

PSDB, PDT e DEM devem oficializar apoio nesta terça-feira (24). Cinco partidos já fizeram anúncio nesta segunda

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 20:55
Renato Casagrande Crédito: Vitor Jubini
O ex-governador Renato Casagrande (PSB) afirmou nesta segunda-feira (23) receber com "gratidão" a "confiança" dos partidos que decidiram embarcar no projeto dele na corrida pelo Palácio Anchieta. Nesta segunda-feira (23) um bloco de cinco partidos anunciou a aliança com os socialistas e nesta terça (24) deve haver a oficialização da chegada de PSDB, DEM e PDT.
Hoje (segunda) tivemos o ingresso de cinco partidos e amanhã (terça) esses outros partidos se incorporarão. Recebo com gratidão a confiança no meu projeto
Renato Casagrande (PSB), ex-governador
O PSDB, até recentemente, ocupava lugar entre os governistas, que buscavam um nome para disputar o Executivo estadual após o governador Paulo Hartung (MDB) ter definido não tentar a reeleição. Mas após conversas encabeçadas pelo senador tucano Ricardo Ferraço, pré-candidato à reeleição, e a desistência do vice-governador César Colnago de entrar no páreo para o governo, o partido caminhou de fato para os socialistas. 
PSDB, PDT e DEM pretendem apresentar um documento com propostas a Casagrande nesta terça. O ex-governador diz que vai analisá-las e que contará com os partidos aliados para elaborar seu plano de governo.
Com esse andamento, uma das vagas no Senado na chapa do ex-governador será de Ricardo Ferraço. A outra, apesar das conversas do PSB com o senador Magno Malta (PR), por enquanto está com o PPS, do consultor em segurança Marcos Do Val. Este, porém, já disse que, se preciso, abre mão da disputa.

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