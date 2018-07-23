'Recebo com gratidão a confiança', diz Casagrande sobre apoio de siglas

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) afirmou nesta segunda-feira (23) receber com "gratidão" a "confiança" dos partidos que decidiram embarcar no projeto dele na corrida pelo Palácio Anchieta. Nesta segunda-feira (23) um bloco deanunciou a aliança com os socialistas e nesta terça (24) deve haver a oficialização da chegada de

Hoje (segunda) tivemos o ingresso de cinco partidos e amanhã (terça) esses outros partidos se incorporarão. Recebo com gratidão a confiança no meu projeto

O PSDB, até recentemente, ocupava lugar entre os governistas, que buscavam um nome para disputar o Executivo estadual após o governador Paulo Hartung (MDB) ter definido não tentar a reeleição. Mas após conversas encabeçadas pelo senador tucano Ricardo Ferraço, pré-candidato à reeleição, e a desistência do vice-governador César Colnago de entrar no páreo para o governo, o partido caminhou de fato para os socialistas.