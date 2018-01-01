Rebelião em presídio de Goiás deixa mortos e feridos

Crise penitenciária: no Amazonas, presos da Unidade Prisional do Puraqueuqara (UPP) também se rebelaram, um dia depois dos detentos do Compaj. Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo A GAZETA

Detentos do regime semiaberto de um presídio da Região Metropolitânia de Goiás iniciaram uma rebelião na tarde desta segunda-feira (1º). Segundo informações do G1, presos da Colônia Agroindustrial, que fica no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, invadiram uma ala onde ficariam detentos rivais, dando início ao motim. A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informou que há mortos no local. O número de vítimas não foi divulgado.

Ainda de acordo com o G1, o presídio foi incendiado, e o Corpo de Bombeiros foi chamado para conter chamas no local. Ao menos dez presos ficaram feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa).

CRISE PENITENCIÁRIA EM 2017

No Amazonas, presos da Unidade Prisional do Puraqueuqara (UPP) também se rebelaram, um dia depois dos detentos do Compaj. Quatro presos foram mortos nesse motim. No dia 4 de janeiro, foram registradas mortes de detentos na Paraíba. E, no dia 6, uma rebelião em Roraira deixou 33 mortos. Um novo ápice da crise penitenciária ocorreu no Rio Grande do Norte, quando 26 detentos foram mortos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, no dia 14 de janeiro. A rebelião durou 13 dias. Naquele mês, também foram registradas mortes de detentos em Maceió e São Paulo.