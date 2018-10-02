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Comprova

Ratinho não vai entrevistar Bolsonaro na hora do debate presidencial

O SBT e o apresentador desmentiram o boato. Entenda o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 20:43

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 20:43

É falsa a informação de que o apresentador do SBT, Ratinho, vá entrevistar o candidato Jair Bolsonaro (PSL), no dia 4 de outubro, nesta quinta-feira.
Circula nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, uma montagem com a imagem do apresentador com o presidenciável pedindo para que o público assista à entrevista no "Programa do Ratinho" e não ao último debate presidencial do 1º turno, que será realizado pela TV Globo.
"Gente, o Ratinho vai entrevistar Bolsonaro na quarta dia 04/10. Vamos explodir a audiência. Divulguem no zap todo dia e nas redes sociais. Vamos acabar com a audiência da Globo do debate [sic]", destaca o texto na imagem.
A montagem está com erro de informação, apontando o dia 4 de outubro como uma quarta-feira, sendo que o dia da semana correto é quinta-feira.
As informações foram verificadas pelo projeto Comprova. A checagem envolveu profissionais de SBT, Gazeta do Povo, Nexo, Jornal do Commercio, O Povo, UOL, Estadão e Gazeta Online.
Apresentador Ratinho não vai entrevistar Bolsonaro no horário do último debate presidencial Crédito: Reprodução
Outras versões do boato dizem que a entrevista a Ratinho ocorreria no mesmo horário do debate na emissora concorrente.
O SBT se manifestou em seu portal afirmando que não procede a suposta entrevista programada para o dia 4 de outubro. "A assessoria de comunicação do SBT nega a informação. Ou seja, o candidato não participará do Programa do Ratinho e não será entrevistado pelo comunicador", informou.
O apresentador também desmentiu a informação em um vídeo publicado em suas próprias redes sociais. "Meus amigos da rede social, estão dizendo aí, o que é uma fake news, mais uma, que eu estaria entrevistando algum candidato no meu programa de quarta-feira. Queria comunicar que isso não é verdade, isso é um fake news", diz.
O Comprova recebeu várias solicitações para verificação desta informação pelo WhatsApp. No Twitter, a conta @FrauBraunn teve mais de 900 compartilhamentos (retweets) e cerca de 1,8 mil pessoas curtiram o conteúdo desinformativo. A postagem foi apagada após um usuário mencionar o vídeo em que Ratinho desmente o boato. No Facebook, a publicação no grupo "Eu Voto Bolsonaro" tem mais de 22 mil compartilhamentos.

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