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Preconceito

Raquel Dodge defende que Bolsonaro vire réu por racismo

Acusação foi baseada em uma palestra que o pré-candidato à presidência deu no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril do ano passado

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 21:11
Jair Bolsonaro (PSL-RJ), deputado e pré-candidato à República Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta quinta-feira (28) que o Supremo Tribunal Federal (STF) receba a denúncia apresentada contra o deputado federal e pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ) pelo crime de racismo.
A manifestação é uma resposta a um documento apresentado na semana passada pela defesa de Bolsonaro, questionando a acusação. O advogado de deputado, Antônio Pitombo, afirmou que Raquel Dodge tem uma "visão parcial" em relação a ele.
O caso será analisado pela Primeira Turma do STF, mas ainda não há previsão para que isso ocorra. Se a denúncia for aceita, o deputado se tornará réu. O relator é o ministro Marco Aurélio Mello.
A acusação contra Bolsonaro foi baseada em uma palestra que ele deu no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril do ano passado. Para Raquel Dodge, ele demonstrou preconceito contra quilombolas e refugiados.
Um dos argumentos apresentados pelo advogado foi o de que as frases de Bolsonaro foram tiradas de contexto. Entretanto, a procuradora-geral afirma que os trechos utilizados são suficientes para demonstrar o crime, e que não é necessário apresentar a íntegra do discurso.
Outro ponto rebatido por Raquel Dodge foi de que as falas estão protegidas pela imunidade parlamentar. Antônio Pitombo havia alegado que as declarações do deputado apenas expressaram suas opiniões sobre temas relevantes.
Por fim, a procuradora-geral ainda sustenta que, ao contrário do que afirmou a defesa, a denúncia narra os fatos de forma clara e concisa.

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