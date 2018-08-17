Raio-X dos candidatos no Espírito Santo

Sede do TRE, onde foram registrados os pedidos de candidatura Crédito: Carlos Alberto Silva

O prazo para a inscrição de candidatos para as eleições 2018 terminou nesta quarta-feira (15) e 774 foram inscritos para disputar os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual no Espírito Santo.

Ao todo são seis candidatos ao governo do Estado, 11 ao Senado, 157 à Câmara dos Deputados e 575 à Assembleia Legislativa.

É possível ver que o que predomina são candidatos do sexo masculino, casados, brancos e com ensino superior completo.

Em 2018, 70,4% dos candidatos são homens (545) e 29,6% são mulheres (229). O número é menor que no ano anterior, quando tinha mais mulheres na disputa: elas representavam 31,2% do conjunto dos candidatos.

Sobre o estado civil dos candidatos, a maioria é casada: 500 candidatos. Os solteiros vêm em seguida: 166. Divorciados, viúvos e separados judicialmente estão em número menor: 90, 23 e 13, respectivamente.

Brancos também estão em maior número. Eles representam 47,93% do total (371 candidatos). A cor parda aparece em seguida, com 41,47% (321). Pretos e indígenas são minoria no pleito: 10,34% e 0,26%, respectivamente.

O partido com mais candidatos nessa eleição é o PSB, com 53 inscritos; seguido do PTB, com 48; e PP e PT, com 39 cada.

A faixa etária com maior número de candidatos é a de 50 e 54 anos, com 141 registros. A segunda maior foi a faixa de 45 a 49 anos, com 129 candidatos.