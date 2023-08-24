Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'R' de patriota e 'o' de honesto; vereador 'apanha' do português ao fazer homenagem
São Paulo

'R' de patriota e 'o' de honesto; vereador 'apanha' do português ao fazer homenagem

Cena foi registrada durante sessão solene do município de Mendonça
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 ago 2023 às 05:34

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 05:34

O vereador Milton César Marcossem (PSD), da Câmara Municipal de Mendonça, no interior de São Paulo, viralizou ao escorregar na Língua Portuguesa ao tentar homenagear o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). Ao tentar fazer um acróstico - que é quando a primeira letra de uma palavra forma outros nomes - Marcossem se embolou.
No discurso transmitido pela Câmara local, o vereador começou a listar as consoantes e vogais do nome do deputado estadual, dizendo que tinha "R" de patriota, "L" de palmeirense e "O" de honesto.
Enquanto tentava fazer a sua homenagem ao deputado, o vereador chega a perceber os erros e pede desculpas aos companheiros de plenário. Mas, ao insistir na continuação do discurso, comete novas gafes. O descuido do parlamentar aconteceu em uma sessão solene na última sexta-feira, 18, mas repercutiu nas redes sociais apenas nesta quarta, 23.
"Carlão tem seis letras. O que ele é? C, competente. R, caráter. Falei errado, desculpe. C, de competente. A, de tem um caráter. R, de patriota. L, de palmeirense. A letra A de amigo e letra O de honesto. Então só tenho a agradecer ao Carlão, por tudo que ele tem feito ao nosso município", disse Marcossem.
O deputado estadual fora homenageado em Mendonça com o título de cidadão honorário. Ele teria destinado recursos orçamentários para a região.
Para eliminar quaisquer dúvidas, de acordo com a ortografia oficial da Língua Portuguesa, as palavras palmeirense e patriota começam com a letra "P" enquanto que a inicial do termo honesto é "H".
Ao viralizar nas redes, o vídeo foi citado até por humoristas como Antonio Tabet, do Porta dos Fundos. "Parabéns, Carlão! Linda homenagem", brincou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026
Imagem de destaque
Os bastidores da posse de Cris Samorini, prefeita de Vitória
Imagem de destaque
O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados