Quina acumula e pode pagar R$ 1,2 milhão no próximo sorteio

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Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.861 da Quina. Os números sorteados nesta quinta-feira (27), em Palmitos (SC), foram os seguintes: 06, 21, 36, 38 e 65. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 28, é de R$ 1,2 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 51 apostas ganhadoras, R$ 6.667,54

Terno - 3 números acertados - 4273 apostas ganhadoras, R$ 119,66

Duque - 2 números acertados - 105166 apostas ganhadoras, R$ 2,67

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.882 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (27), em Palmitos (SC), foram os seguintes: 1º sorteio - 10, 16, 19, 38, 39 e 44; 2º sorteio - 13, 14, 16, 20, 27 e 45. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 29, é de R$ 6,3 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras R$ 5.705,68

Quadra - 4 números acertados - 1352 apostas ganhadoras R$ 86,81

Terno - 3 números acertados - 26163 apostas ganhadoras R$ 2,24

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 26 apostas ganhadoras R$ 3.555,08

Quadra - 4 números acertados - 1413 apostas ganhadoras R$ 83,06

Terno - 3 números acertados - 28622 apostas ganhadoras R$ 2,05

TIMEMANIA

Também não houve ganhador no concurso 1274 da Timemania. Os números sorteados foram: 14, 49, 51, 58, 63, 66 e 76. O "time do coração" foi o Gama/DF.

O próximo sorteio, dia 29, vai pagar o prêmio de R$ 7,4 milhões.

Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 26.450,65

5 números acertados - 179 apostas ganhadoras, R$ 1.055,49

4 números acertados - 3718 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 37486 apostas ganhadoras, R$ 2,00