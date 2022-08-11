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Folha de São Paulo

Questão não é quem vai ganhar; é ter eleição, diz CEO da Fundação Lemann

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apartidarismo do ato pró-democracia desta quinta (11) foi o ponto alto do evento, na opinião de Denis Mizne, CEO da Fundação Lemann, que foi ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 16:28

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 16:28

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apartidarismo do ato pró-democracia desta quinta (11) foi o ponto alto do evento, na opinião de Denis Mizne, CEO da Fundação Lemann, que foi à Faculdade de Direito da USP para assistir à leitura dos documentos.
"A questão não é quem vai ganhar ou quem vai perder as eleições. É ter eleições. É continuar tendo eleições, e a população continuar tendo os seus direitos respeitados", disse Mizne, que também faz parte do conselho do Sou da Paz e foi presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto nos anos 1990.
O que chama a atenção e até emociona, segundo Mizne, é a reunião dos setores da sociedade para defender a democracia.
"É muito emocionante você ver as organizações diversas, que representam todos os setores da sociedade se juntarem em defesa da democracia de uma maneira apartidária, descolada", diz.

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