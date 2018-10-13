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Eleições 2018

Quem não tem propostas não tem o que debater, diz Haddad

Bolsonaro cancelou a participação em debates até o dia 18 de outubro e reconheceu que pode ser estratégico não participar de nenhum encontro com Haddad até a realização do segundo turno, mesmo se for liberado por médicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2018 às 15:02

Publicado em 13 de Outubro de 2018 às 15:02

Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, voltou a criticar na manhã deste sábado, 13, a ausência do concorrente Jair Bolsonaro (PSL) em debates. "Quem não tem propostas, não tem o que debater", afirmou Haddad, antes de encontro com coletivos culturais na Cohab Raposo Tavares, na zona oeste da capital paulista. O petista disse também que está disposto a ir a "qualquer lugar" para debater com o candidato do PSL.
Bolsonaro cancelou a participação em debates até o dia 18 de outubro e reconheceu que pode ser estratégico não participar de nenhum encontro com Haddad até a realização do segundo turno, mesmo se for liberado por médicos.
O capitão também acusa Haddad de ser ventríloquo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que, por isso, não quer debater com ele. Questionado sobre isso, Haddad que "quem bate continência para americano não tem moral para falar nada".

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