Quem não tem propostas não tem o que debater, diz Haddad

Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, voltou a criticar na manhã deste sábado, 13, a ausência do concorrente Jair Bolsonaro (PSL) em debates. "Quem não tem propostas, não tem o que debater", afirmou Haddad, antes de encontro com coletivos culturais na Cohab Raposo Tavares, na zona oeste da capital paulista. O petista disse também que está disposto a ir a "qualquer lugar" para debater com o candidato do PSL.

Bolsonaro cancelou a participação em debates até o dia 18 de outubro e reconheceu que pode ser estratégico não participar de nenhum encontro com Haddad até a realização do segundo turno, mesmo se for liberado por médicos.