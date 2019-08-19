Queimadas no Paraguai e frente fria fazem dia virar noite em SP Crédito: Luciano Claudino | Código19

A escuridão tomou conta da tarde de São Paulo nesta segunda-feira (19), depois das 15h, e surpreendeu seus moradores. O fenômeno pode ser explicado pela soma da chegada de uma frente fria no leste do Estado, com nuvens carregadas, e ventos que têm trazido material particulado originado de queimadas no Paraguai, na divisa com o Mato Grosso do Sul.

É o que explica Franco Nadal Villela, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). "O obscurecer do céu foi bastante intenso. É o efeito combinado de duas coisas. Primeiro, a frente fria no leste do estado, trazendo muita umidade do oceano. São ventos frios e úmidos que não são rasos. Essa frente fria está trazendo ar frio em níveis superiores também, que ajuda na formação dessas áreas de instabilidade na capital, com trovoadas, inclusive. Trovoadas a uma temperatura de 15 graus, por exemplo, que são bem raras", diz Villela, que então fala da contribuição das queimadas.

"Há incêndios silvestres de grande magnitude acontecendo no Paraguai, na região do Pantanal. Desde o final de semana os ventos fortes estão favorecendo a vinda de elemento particulado pelo Mato Grosso do Sul, chegando a São Paulo. O material particulado ajuda na formação das nuvens, e quando se formam junto com ele, o céu fica ainda mais escuro", completa.

"Juntou a fome com a vontade de comer: a chegada do ar frio bastante instável nos últimos dias, com uma temperatura muito fria, e o material particulado sendo transportado desde o Paraguai."

Após um fim de semana com sol e ar seco, toda a região da Grande São Paulo, o litoral, o Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba deverão ter nebulosidade e condições de chuva até o final da semana, segundo informações da Climatempo.