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Acidente

Queda de elevador em motel de Cotia deixa três feridos

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foi requisitada perícia ao local e exame de corpo delito às vítimas

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 07:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 07:35
Fachada do motel Sexto Sentido, em Cotia Crédito: Reprodução/Google Maps
O elevador de um motel caiu em Cotia no início da tarde desta segunda-feira  (6) de uma altura de três metros e deixou três pessoas feridas. Segundo o boletim de ocorrência, um socorrista do Samu estava no local para atender uma mulher que estava desacordada em um dos quartos após cair no banheiro e bater a cabeça. Eles estavam com uma funcionária do motel no elevador, quando ele despencou.
De acordo com a Prefeitura de Itapevi, o acidente aconteceu no Motel Sexto Sentido, que fica na Estrada da Roselândia, no Parque Mojolo, em Cotia.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de queda de elevador. Segundo os funcionários do estabelecimento, uma mulher de 40 anos havia caído no banheiro e batido a cabeça na parede, permanecendo desacordada. Eles acionaram o Samu, mas, durante o resgate, o elevador despencou.
Uma funcionária, de 41 anos, que ajudava no socorro, sofreu lesões graves e foi socorrida pelo helicóptero águia ao Hospital das Clínicas, onde fez uma cirurgia e permanece internada. O socorrista, de 46 anos, e a mulher foram levados ao Pronto-Socorro Central de Itapevi.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi requisitada perícia ao local e exame de corpo delito às vítimas. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e queda acidental.

CASO EM SANTOS

A queda de um elevador deixou quatro pessoas mortas na noite do dia 30 de dezembro em Santos, no litoral sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o equipamento de serviço despencou do nono andar. A Marinha informou que o edifício é uma unidade habitacional destinada a militares da Capitania dos Portos de São Paulo que trabalham na cidade e as vítimas seriam a mulher e mais três parentes de um militar.

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