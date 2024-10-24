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Vale do Paraíba

Queda de aeronave deixa cinco mortos no interior de São Paulo

Segundo a Abaeté Aviação, responsável pela aeronave, vítimas trabalham na empresa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2024 às 09:56

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 09:56

Cinco pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na tarde desta quarta-feira (23), em Santa Branca, na região de Paraibuna, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros
A queda do avião de pequeno porte caiu na tarde desta terça-feira (23) em uma área de difícil acesso em Paraibuna, no Vale do Paraíba, durante uma forte tempestade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, durante uma forte tempestade, a aeronave bateu em um morro e pegou fogo após o impacto.
Destroços do avião que caiu no limite entre Santa Branca e Paraibuna, no Vale do Paraíba
Destroços do avião que caiu no limite entre Santa Branca e Paraibuna, no Vale do Paraíba Crédito: Reprodução/TV Globo
Cinco pessoas estavam na aeronave, de acordo com a Defesa Civil.
As mortes foram confirmadas pela empresa Abaeté Aviação, responsável pela aeronave.
"Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada, sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor", afirmou a empresa em nota.
O acidente aconteceu às 18h39, no limite entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca.
"Na aeronave, estavam cinco pessoas, todos colaboradores da empresa: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. Trata-se de um voo de traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG), decolando às 16h51", afirmou.
A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil.
A área onde os destroços foram localizados é de mata fechada. Os agentes dos bombeiros e da defesa civil precisaram fazer o acesso a pé.
O avião é um Embraer-121 Xingu, fabricado pela empresa brasileira em 1982, com oito assentos -seis para passageiros e dois para tripulantes. A aeronave partiu de Florianópolis (SC) com destino a Belo Horizonte (MG).
A aeronave estava com a documentação dentro da validade e tinha permissão para táxi aéreo.
O acidente foi testemunhado por moradores da região. Eles avisaram os bombeiros no final da tarde.

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