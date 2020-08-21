'Que odeiem, desde que temam', escreve assessor de Bolsonaro

Filipe Martins e Steve Bannon Crédito: Reprodução/Twitter

"Oderint dum metuant", escreveu Martins, que significa "Que odeiem, desde que temam".

Bannon, em quem Martins declaradamente se inspira, é acusado de ter participado de uma fraude em uma campanha virtual de doações relacionada à construção de um muro na fronteira entre Estados Unidos e México, uma promessa do presidente Donald Trump.

A devoção a Bannon lhe rendeu o apelido "SorocaBannon", em referência à Sorocaba (SP), sua cidade de origem.

Martins também é próximo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que cultivou pretensões de se tornar embaixador do Brasil nos EUA. Ele participou de encontro de Eduardo e de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, com Trump em 2019.

Em novembro de 2018, comemorou ter participado do aniversário de Bannon nos Estados Unidos.