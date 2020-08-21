'Que odeiem, desde que temam', escreve assessor de Bolsonaro

Assessor-chefe para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro (sem partido), Filipe Garcia Martins publicou mensagem em latim em suas redes sociais na noite desta quinta-feira (20), ao final do dia em que seu guru, Steve Bannon, foi preso nos Estados Unidos.
"Oderint dum metuant", escreveu Martins, que significa "Que odeiem, desde que temam".
Bannon, em quem Martins declaradamente se inspira, é acusado de ter participado de uma fraude em uma campanha virtual de doações relacionada à construção de um muro na fronteira entre Estados Unidos e México, uma promessa do presidente Donald Trump.
A devoção a Bannon lhe rendeu o apelido "SorocaBannon", em referência à Sorocaba (SP), sua cidade de origem.
Martins também é próximo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que cultivou pretensões de se tornar embaixador do Brasil nos EUA. Ele participou de encontro de Eduardo e de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, com Trump em 2019.
Em novembro de 2018, comemorou ter participado do aniversário de Bannon nos Estados Unidos.
"Uma das coisas mais divertidas que fiz nessa viagem foi ir ao jantar de aniversário do Steve Bannon, onde pude conversar com grandes nomes do movimento conservador americano. As conversas foram tão boas que tivemos um segundo jantar, ontem em Nova York. Let's start a movement!", escreveu em suas redes sociais.