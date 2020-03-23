Quatro vereadores de BH testam positivo para coronavírus

Câmara Municipal de Belo Horizonte Crédito: Divulgação

Em um vídeo publicado no domingo (22), a presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte , Nely Aquino (Podemos), anunciou que seu teste para infecção do novo coronavírus deu resultado positivo.

"Já estou em isolamento com a minha família, permaneceremos em isolamento. Que Deus nos abençoe, que essa maldição passe logo e que todo mundo aproveite esse momento para reflexão", diz ela no vídeo. A vereadora afirmou que não está com sintomas.

Além dela, outros três vereadores divulgaram em suas redes ter tido testes positivos para o vírus Sars-CoV-2 - a vereadora Bella Gonçalves (PSOL), Dr. Nilton (PROS) e Gabriel Azevedo (sem partido). A Câmara da capital mineira é formada por 41 parlamentares.

Azevedo (sem partido) foi o primeiro a receber teste positivo para o vírus, ainda na semana passada. Nesta segunda, ele gravou um vídeo dizendo que, até quinta-feira, estava sem sintomas, mas acordou com dor de garganta, tosse e dor no peito.

"Hoje, a febre se foi, a tosse praticamente acabou, tem um restinho de dor, mas continuo podendo transmitir esse vírus, então, ainda tenho que ficar isolado", contou no vídeo publicado nas redes sociais.