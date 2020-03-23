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Minas Gerais

Quatro vereadores de BH testam positivo para coronavírus

A Câmara da capital mineira é formada por 41 parlamentares. A presidente da Casa está entre os infectados

Publicado em 23 de Março de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 15:24
Câmara Municipal de Belo Horizonte Crédito: Divulgação
Em um vídeo publicado no domingo (22), a presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, Nely Aquino (Podemos), anunciou que seu teste para infecção do novo coronavírus deu resultado positivo.
"Já estou em isolamento com a minha família, permaneceremos em isolamento. Que Deus nos abençoe, que essa maldição passe logo e que todo mundo aproveite esse momento para reflexão", diz ela no vídeo. A vereadora afirmou que não está com sintomas.
Além dela, outros três vereadores divulgaram em suas redes ter tido testes positivos para o vírus Sars-CoV-2 - a vereadora Bella Gonçalves (PSOL), Dr. Nilton (PROS) e Gabriel Azevedo (sem partido). A Câmara da capital mineira é formada por 41 parlamentares.
Azevedo (sem partido) foi o primeiro a receber teste positivo para o vírus, ainda na semana passada. Nesta segunda, ele gravou um vídeo dizendo que, até quinta-feira, estava sem sintomas, mas acordou com dor de garganta, tosse e dor no peito.

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"Hoje, a febre se foi, a tosse praticamente acabou, tem um restinho de dor, mas continuo podendo transmitir esse vírus, então, ainda tenho que ficar isolado", contou no vídeo publicado nas redes sociais.
Outro vereador, Jair Di Gregorio (PP), está internado em um hospital da capital e espera pelo resultado. Nas redes, ele disse que está com quadro de febre e falta de ar, mas está sendo medicado.

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