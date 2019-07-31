Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Quatro presos de Altamira são mortos durante transferência no Pará
Massacre

Quatro presos de Altamira são mortos durante transferência no Pará

Com os assassinatos, o número de vítimas no ataque chega a 62, por conta da chacina

Publicado em 

31 jul 2019 às 15:17

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 15:17

Quatro presos de Altamira são mortos durante transferência no Pará Crédito: Arquivo
Quatro presos que estariam envolvidos no massacre do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, foram mortos por sufocamento dentro do caminhão-cela durante a transferência para unidades de Belém. Com os assassinatos, o número de vítimas no ataque chega a 62 - a maior chacina relacionada a presídios do País neste ano.
Ao todo, 30 presos estavam no veículo e todos haviam sido removidos de Altamira por suposta participação no ataque da facção local Comando Classe A (CCA) contra integrantes do rival Comando Vermelho (CV).
Em nota, o governo do Pará afirma que apura as circunstâncias das mortes. "Eram da mesma facção e viviam juntos nas mesmas celas. Foram comparsas no confronto entre facções", diz o comunicado do governo Helder Barbalho (MDB).
As mortes aconteceram no caminho entre as cidades de Novo Repartimento e Marabá, em horário estipulado entre 19h de terça-feira, 30, e 1h desta quarta-feira, 31.
"Durante o transporte, estavam algemados, divididos em quatro celas. A capacidade das celas era para até 40 presos, e 30 eram transportados. O Estado não possui caminhão com celas individuais", afirma a nota.
Segundo a versão do governo, os responsáveis pela segurança não teriam percebido a ação. "Ao chegar a Marabá, os agentes encontraram quatro presos mortos por sufocamento em duas celas", alega.
"Todos os 26 presos remanescentes serão colocados em isolamento. As razões deste fato lamentável estão sendo investigadas."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados