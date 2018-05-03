Quatro pessoas estão desaparecidas em desabamento de prédio em SP

Uma vítima é o homem que estava sendo resgatado quando o prédio ruiu Crédito: Corpo de Bombeiros de São Paulo

O capitão do Corpo de Bombeiros Marcos Palumbo confirmou no início da tarde desta quarta-feira (2), mais três vítimas oficialmente desaparecidas: uma mãe, Selma Almeida da Silva, de 48 anos, e dois filhos gêmeos (Welder e Wender, de 9 anos) que estariam no 8° andar do prédio.

A quarta vítima foi identificada como Ricardo Amorim, de 30 anos, que estava sendo resgatado no momento em que o edifício ruiu. A Prefeitura acabou de confirmar oficialmente as identidades das vítimas desaparecidas. Segundo os Bombeiros, ao todo 49 pessoas que viviam no prédio ainda não se apresentaram.

"Um homem veio fazer a reclamação oficial para a assistência social de que a sua mulher e dois filhos gêmeos que moravam no 8° andar estariam desaparecidos. Ele já procurou, já fez telefonemas. A assistência social está ajudando porque ela poderia ter sido transferida para outro albergue", disse Palumbo. "No mais, não foram localizadas essas outras possíveis vítimas, então assimilaremos essas pessoas como desaparecidas em nossa ocorrência. Então passaremos a quatro vítimas no local", afirmou o capitão.

No início da tarde, os bombeiros reforçaram as buscas por vítimas sob os escombros. São 90 homens trabalhando para tentar localizar desaparecidos.

Ex-companheiro de Selma, o vendedor Antonio Ribeiro Francisco, de 42 anos, apareceu na tenda montada pela assistência social na lateral do Largo do Paiçandu para oficializar o desaparecimento da vítima. Os dois têm uma filha de 14 anos que, segundo ele, se chama Quevelyn e mora na Bahia com a avó.

Ele diz ter conversado com Selma às 21 horas de segunda-feira, horas antes da tragédia, ocorrida por volta de 1h30 da terça-feira, 1º. "Ela falou que estava plantando umas plantinhas no vaso e que ia dormir porque estava cansada e acordaria cedo no dia seguinte", conta Francisco.

O ex-companheiro relata que a vítima não gostava muito de conversa e logo desligou a ligação. Nesta terça, após a tragédia, Francisco mandou mensagens no WhatsApp para ela, mas o texto não foi visualizado.

Segundo o vendedor, Selma trabalhava com reciclagem e morava no edifício havia cerca de seis anos. "É uma menina muito querida. Aliás, era, né? Sei que ela morreu. Já avisei para a nossa filha que a mãe e os irmãos dela morreram. Não vou ficar enrolando ninguém", afirma. "Eu me dava muito bem com a Selma. Era um amor de pessoa."

Um homem que se identificou como Itasir e diz ser o pai de Wender e Welder, os gêmeos de 9 anos, também esteve na tenda da Prefeitura para relatar o sumiço de Selma e dos meninos. A reportagem tentou contato no telefone dele, mas o celular estava desligado.

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