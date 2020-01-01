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Sortudos

Quatro apostadores vencem a Mega da Virada; cada um receberá R$ 76 milhões

O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era de R$ 300 milhões. O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 09:07
O prêmio a ser pago é R$ 304.213.838,62, o segundo maior da história Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta terça-feira (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada, que teve quatro vencedores. Os números sorteados são: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58. O prêmio a ser pago é R$ 304.213.838,62, o segundo maior da história.
Cada um dos vencedores ganhará R$ 76 milhões. Entre as quatro apostas certeiras, há duas de São Paulo, uma de Criciúma (SC) e uma de Juscimeira (MT).
Os apostadores tiveram até as 17h deste segunda para garantirem participação no sorteio.
A chance para acertar as seis dezenas, com uma aposta simples de R$ 4,50, é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa.
O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era de R$ 300 milhões. O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões ?foi também o maior prêmio pago em sorteios da Caixa.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para reclamar o prêmio. Depois desse prazo, os valores não reclamados serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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