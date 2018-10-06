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Quatro anos depois, crianças têm novas propostas para melhorar o ES

Participantes de reportagem de A GAZETA em 2014, eles amadureceram e querem mais educação, segurança, saúde e desenvolvimento econômico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 23:31

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 23:31

Eduarda, Isabel, Luiza, Emanuelle, Rafaella, Julia, Calebe e Davi: novas ideias quatro anos depois da primeira matéria Crédito: Carolina Wassoller
Há quatro anos, oito crianças compartilharam com A GAZETA as necessidades que elas acreditavam ser as mais importantes para o Espírito Santo e o que fariam se governassem o Estado. Agora, às vésperas das eleições 2018, elas estão de volta. E não é só: mostram amadurecimento e apresentam propostas mais complexas.
Para Luiza Leôncio Matozinhos, 13, além da valorização de professores e garis, a saúde e a educação são primordiais para melhorar o país. Eu aumentaria a saúde pública, a quantidade de hospitais e a qualidade também. E melhoraria o ensino, comentou.
Saúde e educação, bem como segurança pública, também foram aspectos priorizados por Eduarda Souza Freire, 13, e Isabel Cristina Rosa, 14.
Eu aumentaria investimento principalmente na educação de base, para diminuir desigualdades entre os estudantes de escola pública e particular. Investiria mais nos hospitais, com equipamentos e profissionais, e ampliaria as unidades de pronto-atendimento. Na segurança, eu teria como meta diminuir o tráfico e a ocupação prisional, além de ter estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher, afirmou Eduarda.
Rafaella Pimentel Mafra, 13, acredita serem prioritárias medidas relacionadas ao transporte e à segurança. O transporte e a segurança são os mais importantes porque o transporte público ajuda as pessoas a irem para o trabalho quando elas não têm muita renda para comprar um carro. Já a segurança é a base de tudo, disse Rafaella.
O desemprego é uma mazela que tem necessitado de resolução para Julia Braga Braunn, 13. É necessário gerar emprego, porque nem todo mundo consegue ter um. O desemprego gera problemas no sustento das famílias quando só o pai ou a mãe trabalham, refletiu.
Uma questão que também preocupa Emanuele de Farias Barbosa, 13. Eu trabalharia para diminuir o índice de desemprego que tem, porque há muita gente desempregada e assim daria uma melhor oportunidade de vida para as pessoas. Além disso, combateria o feminicídio e buscaria tirar os moradores e os animais em situação de rua, disse.
MAIS LAZER
Dentre as melhorias sugeridas por Davi Braga Braunn, 16, constam áreas de lazer e educação. As crianças precisam de espaços de lazer para que não acabem nas drogas, por exemplo. A questão da educação é importante também porque a má estrutura das escolas prejudica o aprendizado, declarou Davi.
Para Calebe Carias Degenários, 15, o Estado precisa enfrentar a violência e a falta de emprego. Segurança, educação e desemprego continuam sendo prioridades para mim, completou.
DINÂMICA
Diferentemente do que foi proposto em 2014, quando os pequeninos elaboraram desenhos para ilustrar os respectivos desejos para o Estado, desta vez eles foram desafiados a entrar em consenso sobre as cinco áreas que mais precisam de atenção em âmbito nacional e, também, qual o maior problema do país.
especial
O resultado saiu após dez minutos de falatório e rasuras na folha de papel. Em primeiro lugar, educação. Justificada, em coro, como sendo a base de tudo. Logo em seguida veio segurança. À frente da saúde, a posição pode parecer inusitada, mas eles explicaram. É porque se tivesse mais segurança, as pessoas se machucariam menos e iriam menos para os hospitais, justificou Eduarda.
A saúde, que fecha o pódio, engloba problemas já bastante conhecidos pelos brasileiros: falta de saneamento básico, hospitais públicos precários, profissionais com baixa qualificação e atendimento demorado e insuficiente. É preciso melhorar muito, disse Luiza.
Em quarto lugar veio o preconceito, que engloba o racismo, o machismo e a homofobia. Na defesa do tema, eles foram além. Tem gente que acaba ficando sem emprego por causa disso, defendeu Isabel.
Por fim, apontaram a economia, que para eles precisaria ser melhor desenvolvida.
E o principal problema? Corrupção. Pelo simples motivo de que esta prática tira o dinheiro que deveria ser investido em todas as áreas elencadas pelos futuros eleitores e presidentes mirins. Para eles, o problema fica mais grave pelo valor dos impostos, que não retornam como melhorias para a população, serem muito altos.
As autoras são residentes em jornalismo. Texto sob supervisão de Samanta Nogueira. 

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