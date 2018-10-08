Quase vice de Bolsonaro, Magno Malta é derrotado no ES

O senador(PR) foi derrotado na busca da reeleição. Aliado próximo de(PSL), ele chegou a ser convidado para ser vice na chapa presidencial, mas ficou de fora por decidir buscar mais um mandato. Foram eleitos no estado(Rede) e(PPS).

O partido de Magno acabou não coligando formalmente com o candidato do PSL por não haver concordância em coligações proporcionais. Mesmo assim, Malta contava que sua reeleição era certa e durante a campanha fez vários eventos fora do estado para alavancar a candidatura de Bolsonaro.