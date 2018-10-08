Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Quase vice de Bolsonaro, Magno Malta é derrotado no ES
Eleições 2018

Quase vice de Bolsonaro, Magno Malta é derrotado no ES

Senador pelo PR buscava a reeleição e ficou em terceiro lugar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 22:46

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 22:46

O senador Magno Malta votou no bairro Itapoã, em Vila Velha, por volta das 8h deste domingo Crédito: Nathália Contarela
O senador Magno Malta (PR) foi derrotado na busca da reeleição. Aliado próximo de Jair Bolsonaro (PSL), ele chegou a ser convidado para ser vice na chapa presidencial, mas ficou de fora por decidir buscar mais um mandato. Foram eleitos no estado Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS).
O partido de Magno acabou não coligando formalmente com o candidato do PSL por não haver concordância em coligações proporcionais. Mesmo assim, Malta contava que sua reeleição era certa e durante a campanha fez vários eventos fora do estado para alavancar a candidatura de Bolsonaro.
> Veja raio-X da apuração dos votos no ES
Outro senador capixaba também foi derrotado. Ricardo Ferraço (PSDB) ficou na quarta posição, atrás de Magno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados