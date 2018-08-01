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Quase metade dos eleitores do ES tem até o ensino fundamental

De acordo com o TSE, o Estado registra 2.754.728 eleitores, um aumento de 101.192 em comparação com o quantitativo de 2014
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 19:19

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 19:19

Voto é registrado na urna eletrônica: Estado ganhou mais de 101 mil eleitores, segundo o TSE Crédito: ABr Edson Chagas
Quase metade dos eleitores do Espírito Santo (46,92%) tem, no máximo, o ensino fundamental. O percentual é obtido a partir de dados divulgados nesta quarta-feira (1º) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com a soma dos analfabetos (4,06%), dos que apenas leem e escrevem (7,47%), dos que têm ensino fundamental incompleto (27,7%) e dos que têm ensino fundamental completo (7,4%).
Os que cursaram até o ensino médio são 22,59% e os que têm ensino superior, 8,93%.
Ainda de acordo com o TSE, o Estado registra 2.754.728 eleitores, um aumento de 101.192 em comparação com o quantitativo de 2014. As mulheres são maioria no Espírito Santo, com 52,3% (1.439.399 eleitores), e os homens representam 47,7% dos votantes (1.314.209 pessoas).
FAIXA ETÁRIA
Se o número de eleitores, no geral, subiu, quando o recorte é feito em relação aos jovens de 16 e 17 anos, o quadro se inverte. Em 2014, no Espírito Santo, eles eram 21.072, o que correspondia a 0,8% do eleitorado total. Agora, são 18.607, ou 0,68%.

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