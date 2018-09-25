Quase 70% dos eleitores no ES dizem ter voto definitivo para governo

Crédito: Fernando Madeira

Divulgada nesta segunda-feira (24), a pesquisa do Instituto Futura, encomendada pela Rede Gazeta, aponta que 68,4% dos eleitores capixabas que já decidiram em qual candidato votarão para governador do Estado não pretendem mais mudar o voto até o dia da eleição. Atualmente, o percentual de votos definitivos é maior na comparação com o de agosto, que era de 54,5%. Já outros 30,8% afirmam que até 7 de outubro ainda poderão escolher outro nome.

Primeiro lugar entre os concorrentes, com 56,8% das intenções de voto no levantamento estimulado (quando o nome dos candidatos é informado aos entrevistados), Renato Casagrande (PSB), possui 71,1% de seus votos já garantidos. Por outro lado, o socialista ainda terá que convencer 28,2% de seu eleitorado a não mudar de voto nos próximos dias.

Já entre os eleitores de Rose de Freitas (Podemos) - que possui 9% das intenções de voto e ocupa o segundo lugar na disputa, 62,5% afirmam que ficarão com a senadora até o final, enquanto outros 36,1% não garantem fidelidade.

Nesse contexto é Manato quem leva vantagem sobre a senadora. Ele, que possui 8,5% dos votos, estando empatado com Rose dentro da margem de erro da pesquisa de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O deputado federal tem a garantia de que 67,6% de seu eleitorado não mudará o voto. Outros 32,4% afirmam que seu voto ainda não é definitivo.

Embora ocupe atualmente a quarta posição entre os adversários na disputa pelo Palácio Anchieta, Jackeline Rocha, do PT, é a que possui o eleitorado mais fiel. Dos 4,5% dos eleitores que dizem votar na candidata, 75% garantem que seu voto é definitivo e outros 25% ainda poderão mudá-lo.

Entre os 3% do eleitorado capixaba que votam em Aridelmo Teixeira (PTB), mais da metade (54,2%) permanecerão apostando no candidato até as eleições. Por outro lado, 41,7% ainda decidirão se optam por outro candidato ou não.

Último colocado na pesquisa Futura, André Moreira (PSOL) possui o maior percentual de votos não definitivos. Entre seus eleitores, que somam 1,4% dos capixabas, 72,7% afirmam que poderão mudar o voto nos próximos dias contra 27,3% que já estão definidos.