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Eleições 2018

Quase 70% dos eleitores no ES dizem ter voto definitivo para governo

O dado foi divulgado nesta segunda-feira (24) pelo Instituto Futura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 21:21

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 21:21

Crédito: Fernando Madeira
Divulgada nesta segunda-feira (24), a pesquisa do Instituto Futura, encomendada pela Rede Gazeta,  aponta que 68,4% dos eleitores capixabas que já decidiram em qual candidato votarão para governador do Estado não pretendem mais mudar o voto até o dia da eleição. Atualmente, o percentual de votos definitivos é maior na comparação com o de agosto, que era de 54,5%. Já outros 30,8% afirmam que até 7 de outubro ainda poderão escolher outro nome.
Primeiro lugar entre os concorrentes, com 56,8% das intenções de voto no levantamento estimulado (quando o nome dos candidatos é informado aos entrevistados), Renato Casagrande (PSB), possui 71,1% de seus votos já garantidos. Por outro lado, o socialista ainda terá que convencer 28,2% de seu eleitorado a não mudar de voto nos próximos dias.
> Pesquisa Futura: Casagrande lidera corrida com 56,8%
Já entre os eleitores de Rose de Freitas (Podemos) - que possui 9% das intenções de voto e ocupa o segundo lugar na disputa, 62,5% afirmam que ficarão com a senadora até o final, enquanto outros 36,1% não garantem fidelidade.
Nesse contexto é Manato quem leva vantagem sobre a senadora. Ele, que possui 8,5% dos votos, estando empatado com Rose dentro da margem de erro da pesquisa de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O deputado federal tem a garantia de que 67,6% de seu eleitorado não mudará o voto. Outros 32,4% afirmam que seu voto ainda não é definitivo.
Embora ocupe atualmente a quarta posição entre os adversários na disputa pelo Palácio Anchieta, Jackeline Rocha, do PT, é a que possui o eleitorado mais fiel. Dos 4,5% dos eleitores que dizem votar na candidata, 75% garantem que seu voto é definitivo e outros 25% ainda poderão mudá-lo.
Entre os 3% do eleitorado capixaba que votam em Aridelmo Teixeira (PTB), mais da metade (54,2%) permanecerão apostando no candidato até as eleições. Por outro lado, 41,7% ainda decidirão se optam por outro candidato ou não.
> Senado: Magno tem 39,4%; Ricardo, 33,3%
Último colocado na pesquisa Futura, André Moreira (PSOL) possui o maior percentual de votos não definitivos. Entre seus eleitores, que somam 1,4% dos capixabas, 72,7% afirmam que poderão mudar o voto nos próximos dias contra 27,3% que já estão definidos.
Para este levantamento, o Instituto Futura entrevistou 800 eleitores nos dias 20 e 21 de setembro e seu grau de confiabilidade é de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa está registrada sob o número ES-00691-2018.

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