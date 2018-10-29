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Abstenção

Quase 600 mil capixabas não foram às urnas neste segundo turno

No primeiro turno, o número de eleitores 'faltosos' foi de 530.480
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 01:22

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 01:22

Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, segue com movimentação tranquila, sem filas. Crédito: Samanta Nogueira
O número de eleitores do Espírito Santo que não foram votar neste domingo (28) aumentou em relação ao primeiro turno. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 576.254 eleitores se abstiveram da votação.
Quase 600 mil capixabas não foram às urnas neste segundo turno
No último dia 7, quando foi realizada a votação em primeiro turno, o número de pessoas que não compareceram às urnas foi de 530.480.
> Bolsonaro tem 63% dos votos e vence disputa no ES
No entanto, na comparação com 2014, o número de abstenção diminuiu. No segundo turno disputado entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) os faltosos somaram 583.777 eleitores. O eleitorado ainda era menor. Há quatro anos atrás eram 2.653.536 eleitores, 101 mil a menos dos que os 2.754.739 atuais.

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