Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, segue com movimentação tranquila, sem filas. Crédito: Samanta Nogueira

O número de eleitores do Espírito Santo que não foram votar neste domingo (28) aumentou em relação ao primeiro turno. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 576.254 eleitores se abstiveram da votação.

Your browser does not support the audio element. Quase 600 mil capixabas não foram às urnas neste segundo turno

No último dia 7, quando foi realizada a votação em primeiro turno, o número de pessoas que não compareceram às urnas foi de 530.480.