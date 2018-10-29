O número de eleitores do Espírito Santo que não foram votar neste domingo (28) aumentou em relação ao primeiro turno. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 576.254 eleitores se abstiveram da votação.
Quase 600 mil capixabas não foram às urnas neste segundo turno
No último dia 7, quando foi realizada a votação em primeiro turno, o número de pessoas que não compareceram às urnas foi de 530.480.
No entanto, na comparação com 2014, o número de abstenção diminuiu. No segundo turno disputado entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) os faltosos somaram 583.777 eleitores. O eleitorado ainda era menor. Há quatro anos atrás eram 2.653.536 eleitores, 101 mil a menos dos que os 2.754.739 atuais.