Quase 30 cachorros são resgatados em más condições na Serra

Desnutridos, sem pelagem e com feridas espalhadas pelo corpo. Essa é a situação de 27 cães que foram resgatados na manhã desta sábado (27) através de uma ação integrada entre a Guarda Ambiental, a equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente da Serra e a ONG Sopaes (Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo). Todos eles viviam juntos em uma mesma residência no bairro Planalto Serrano.

De acordo com Regina Mazzocca, que é uma das diretoras da Sopaes, a ONG tomou conhecimento do mau estado dos cães através de uma denúncia feita nas redes sociais, que foi repassada à Prefeitura Municipal da Serra na noite desta sexta-feira (26).

Ao chegarem no local na manhã deste sábado, os agentes constataram o problema. As donas da casa foram recolhendo esses animais da rua, mas não tinham condições de cuidar deles, explica o secretário adjunto da pasta de Meio Ambiente da Serra, Ronaldo Freire Andrade. Segundo ele, a família também está em situação vulnerável e, por isso, receberá apenas uma notificação administrativa.

O local não possuía nenhuma estrutura para os cães. Mas as proprietárias do local não são pessoas ruins. A senhora que os pegou queria cuidar, mas para isso é preciso ter recursos que ela não tem. Ao que parece um pegou sarna e passou para todos os outros. A própria dona da casa tinha feridas pelo corpo, pondera Regina.

Todos os 27 cães foram levados à sede da ONG Animais Carentes, em Barramares, Vila Velha, mas a Organização precisará de ajuda para arcar com os custos, já que os animais estão fracos e desidratados. Há cadelas no cio e duas já prenhas, além de alguns cães muito idosos e cegos.

Ronaldo Freire também destaca a importância das denúncias para a resolução dos casos de maus tratos. Elas podem ser feitas por meio dos telefones da fiscalização municipal: 08002839780 e 99951-2321.

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