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Desnutridos

Quase 30 cachorros são resgatados em más condições na Serra

Os animais estavam desnutridos e com feridas. Cães estavam com família que não tinha condições de cuidar dos bichos, que foram levados para ONG
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 19:43

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 19:43

Desnutridos, sem pelagem e com feridas espalhadas pelo corpo. Essa é a situação de 27 cães que foram resgatados na manhã desta sábado (27) através de uma ação integrada entre a Guarda Ambiental, a equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente da Serra e a ONG Sopaes (Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo). Todos eles viviam juntos em uma mesma residência no bairro Planalto Serrano.
De acordo com Regina Mazzocca, que é uma das diretoras da Sopaes, a ONG tomou conhecimento do mau estado dos cães através de uma denúncia feita nas redes sociais, que foi repassada à Prefeitura Municipal da Serra na noite desta sexta-feira (26).
Ao chegarem no local na manhã deste sábado, os agentes constataram o problema. As donas da casa foram recolhendo esses animais da rua, mas não tinham condições de cuidar deles, explica o secretário adjunto da pasta de Meio Ambiente da Serra, Ronaldo Freire Andrade. Segundo ele, a família também está em situação vulnerável e, por isso, receberá apenas uma notificação administrativa.
O local não possuía nenhuma estrutura para os cães. Mas as proprietárias do local não são pessoas ruins. A senhora que os pegou queria cuidar, mas para isso é preciso ter recursos que ela não tem. Ao que parece um pegou sarna e passou para todos os outros. A própria dona da casa tinha feridas pelo corpo, pondera Regina.
Todos os 27 cães foram levados à sede da ONG Animais Carentes, em Barramares, Vila Velha, mas a Organização precisará de ajuda para arcar com os custos, já que os animais estão fracos e desidratados. Há cadelas no cio e duas já prenhas, além de alguns cães muito idosos e cegos. 
Ronaldo Freire também destaca a importância das denúncias para a resolução dos casos de maus tratos. Elas podem ser feitas por meio dos telefones da fiscalização municipal: 08002839780 e 99951-2321.
ADOÇÃO
Para adotá-los, basta entrar em contato com o abrigo Animais Carentes por WhatsApp, no telefone (27) 981667886. 

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