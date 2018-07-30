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Chapas

Quase 20 partidos vão deixar as convenções para o fim de semana

No próximo domingo, dia 5, é o último dia de prazo para as siglas deliberarem sobre candidaturas e coligações

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 20:14
O PSD realizou a convenção no domingo e sinalizou apoio a Rose de Freitas Crédito: Eduardo Dias
Em meio à intensa movimentação política no Espírito Santo, teve início a última semana para a realização das convenções partidárias, que prometem sinalizar parte do caminho a ser seguido pelas legendas até 5 de agosto, quando termina o prazo para a formação das coligações e escolha dos candidatos.
A convenção é uma reunião interna de cada partido político para escolher seus candidatos e decidir sobre uma possível coligação. As convenções estão sujeitas às regras constantes dos estatutos dos diferentes partidos.
O PSDB abre a agenda de convenções da semana, realizando o evento na noite desta segunda-feira (30), em Vitória. Na terça (31), será a vez do PCB, que deve lançar a pré-candidatura de Mauro Ribeiro ao Senado, e formalizar o apoio ao PSOL nas chapas ao governo do Estado, deputados estaduais e federais.
> ELEIÇÕES 2018 | A cobertura
Quarta (1º) haverá as reuniões do DEM e da Rede, e na quinta (2) a do Podemos, que lança a candidatura da senadora Rose de Freitas ao governo, com a presença do presidenciável Álvaro Dias.
Mas o maior volume de convenções está previsto para o fim de semana. No sábado, serão realizadas as de 10 partidos, e no domingo, no último dia, outros nove partidos.
Confira a programação atualizada:

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