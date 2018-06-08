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Solidariedade

Quanto custa seu outfit? Governo do RS incentiva doação de roupas

Segundo publicação do Estado em rede social, 'chique mesmo é ostentar solidariedade'

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 13:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 13:53
Governo do RS se inspirou nos vídeos em que jovens mostram roupas caras Crédito: Reprodução/Facebook
Recentemente, vídeos circularam nas redes sociais com jovens mostrando suas roupas caras (muito caras) de marcas famosas, e o governo do Rio Grande do Sul se inspirou na ideia para incentivar a doação de roupas.
Em uma publicação no Facebook na última quarta-feira, 6, o órgão colocou a imagem de um menino vestindo calça jeans, casaco, cachecol e luvas.
Cada uma das peças tinha uma seta que indicava de onde elas vieram: "Doado pelo José", "De segunda mão do Ronaldo", "Tricô da dona Cláudia" e "Era do Gérson e ele doou". Segundo o governo, "chique mesmo é ostentar solidariedade".
"Que tal ajudar a montar um look do dia para alguém que precisa? Apostamos que tem muita coisa legal no seu guarda-roupa", completa o texto da publicação, que indica os pontos de coleta.
Confira:

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