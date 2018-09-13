Quando o eleitor é convocado a escolher o menos pior

A fragilidade deno mundo pós-Lava Jato abriu espaço para novos competidores e relegou ao eleitor a tarefa de resolver o problema da coordenação política nacional, colocando em destaque a ideia de um voto estratégico já no 1.º turno. Este apelo ao voto útil é comum em disputas de 2.º turno, quando o eleitor é convocado a votar de modo binário e escolhe aquela opção menos pior, quando opta por aquele que menos dano causaria às suas convicções  é como se cada eleitor fizesse um ranking dos candidatos, saindo do mais ao menos preferido, e votasse de acordo com este ordenamento.