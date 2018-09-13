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Voto estratégico

Quando o eleitor é convocado a escolher o menos pior

Fragilidade de PT e PSDB no mundo pós-Lava Jato abriu espaço para novos competidores nas eleições 2018 e 'voto útil' é antecipado já no primeiro turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 10:36

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 10:36

- Crédito: ABr Edson Chagas
A fragilidade de PT e PSDB no mundo pós-Lava Jato abriu espaço para novos competidores e relegou ao eleitor a tarefa de resolver o problema da coordenação política nacional, colocando em destaque a ideia de um voto estratégico já no 1.º turno. Este apelo ao voto útil é comum em disputas de 2.º turno, quando o eleitor é convocado a votar de modo binário e escolhe aquela opção menos pior, quando opta por aquele que menos dano causaria às suas convicções  é como se cada eleitor fizesse um ranking dos candidatos, saindo do mais ao menos preferido, e votasse de acordo com este ordenamento.
> Líder do partido de Casagrande defende ditadura militar na Assembleia 
Contudo, estamos diante de um comportamento ainda mais sofisticado: informado pelas pesquisas de que seu candidato preferido possui menos chances no 2.º turno, o eleitor opta  já no 1.º turno  pela candidatura que minimiza o risco do pior cenário possível acontecer. Pudemos enxergar a reta final da eleição municipal de São Paulo, em 2016, como uma aplicação deste raciocínio; se os partidos não se coordenam de antemão, o eleitor dá um jeito de organizar o cardápio eleitoral, minimizando o risco do que considera inaceitável.
Este raciocínio sofisticado e estratégico não é exclusividade destas eleições, mas se tornou claramente uma alternativa para campanhas pela fratura do sistema partidário brasileiro. Entre 1994 e 2014, a soma de votos válidos de PT e PSDB no 1.º turno nunca foi menor que 70%. Com PT e PSDB despontando claramente como líderes do processo eleitoral, outros partidos antecipavam o comportamento estratégico do eleitor e desistiam da disputa, resignando-se à competição estadual e municipal. Desta vez, no entanto, vários partidos decidiram lançar candidatos, mas isto não impediu o raciocínio estratégico eleitoral, o voto útil sofisticado. Pelo contrário, reforçou sua importância.

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