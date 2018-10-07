Qual é o papel dos novos representantes eleitos?

A lição de Aristóteles

Leonel Ximenes - Colunista de A GAZETA

O clima está radicalizado, há muito sectarismo, os ânimos estão exaltados, mas a esperança de um novo Brasil que vai surgir das urnas não pode perecer. É preciso que escolhamos bons representantes neste domingo. E quem pode fazer isso somos nós, eleitores e cidadãos.

Não há solução possível para superar a crise e as nossas mazelas a não ser pela via da política. É o velho e bom Aristóteles que nos ensina na sua obra Ética a Nicômaco: A política é um dos caminhos da virtude, um dos caminhos do bem.

Sim, porque é por meio da política que nós articulamos as nossas diferenças, sem haver o rompimento permanente do tecido social, sem haver a disruptura. Romper com esses postulados significa escolher o caminho do autoritarismo, o caminho que exclui parcelas consideráveis da população. Os discursos autoritários e que pregam soluções simplistas para problemas complexos têm que ser repelidos. Democracia dá um trabalho... Mas não existe caminho melhor, esteja certo.

Não votemos com ódio. Exerçamos nosso direito com responsabilidade e serenidade. O futuro da nação está em jogo.

Bons eleitores produzem bons políticos. Os eleitos terão a missão de conduzir o país e o Estado no caminho da superação da crise. Não há mais tempo a perder. São quase 13 milhões de desempregados, a violência ceifa cerca de 63 mil vidas por ano, o nosso desempenho escolar faz vexame no exterior, os mais elementares direitos no campo da saúde não são contemplados.

É muito problema para que a gente brinque de votar. Escolher com responsabilidade é garantir que tenhamos um Congresso Nacional mais responsável e sintonizado com os anseios da sociedade; escolher um bom presidente da República e um competente governador é garantia de avanço político, institucional, social e econômico.

As tarefas são imensas. A superação da crise depende de nós. Depende do nosso voto. Às urnas, cidadãos!

Precisamos de uma ponte

Abdo Filho - Editor de Produção de A GAZETA

Os vitoriosos de hoje têm a missão de trazer o país de volta à normalidade. Desde 2013, quando eclodiram manifestações que marcaram a história do Brasil, o país está fora do normal. De lá para cá, a Lava Jato dizimou um establishment já corroído pela corrupção, uma grave crise política degringolou e a economia mergulhou na depressão. Deputados, senadores, governador, presidente da República, todos devem servir de ponte sobre as águas turbulentas que, há cinco anos, fazem o Brasil balançar.

Não é simples, mas é possível chegar a 2022 numa situação melhor. Aliás, bem melhor. A hora de fazer é agora. Reformas, destacadamente a da Previdência, precisam sair do papel, mas não iremos adiante sem um choque de eficiência no Estado (União, Estados e municípios). A estrutura atual é dispendiosa, ineficiente e, por tudo isso, mantém as portas permanentemente abertas para falcatruas. As estatais são um bom lugar para o pontapé inicial do choque de realidade. Só o governo federal é dono de mais de 140 empresas. Quase todas não dão resultado, são mantidas pelo Tesouro, ou seja, com dinheiro dos contribuintes. A quem interessa mantê-las em operação?

Essa redução drástica do Estado brasileiro traria como bônus um belo empurrão na economia. A entrada mais forte das empresas privadas em setores como o de infraestrutura, por exemplo, tem um benefício duplo: obras que se arrastam há anos pela absoluta incapacidade dos governos, caso da BR 262, sairiam do papel com maior velocidade, gerando empregos e movimentando a economia imediatamente; além disso, entraves estruturais graves, que impedem o crescimento do país de maneira sustentada, novamente a 262 serve de exemplo, deixariam de ser problema.

Para terminar, o mais importante. A ponte deve ser erguida dentro da Constituição, do ordenamento jurídico e da democracia. O Congresso é ruim? É. Trabalhemos para melhorá-lo! Com menos tensão e mais diálogo, as lideranças precisam cumprir esse papel. O que não dá é para se desviar da democracia, um retrocesso inaceitável que levaria o Brasil de volta ao século passado.

Representar o povo

Rafael Braz - Editor do Caderno Dois





Não cabe falar que os eleitos hoje devem acabar com a corrupção e trabalhar para melhorar saúde, educação, gerar empregos... Isso é o mínimo que se espera de representantes escolhidos pelo povo. Em tempos em que tanto se flerta com o autoritarismo, manter a democracia viva será tarefa árdua, uma resistência. O papel desses políticos é o diálogo, não a imposição  as minorias, afinal, não devem se curvar às maiorias, elas devem, sim, é ser ouvidas. É no momento em que as minorias são caladas ou suprimidas à força que o fascismo e o autoritarismo vêm à tona. Se as minorias não importam para você, me desculpe, mas é bem provável que você seja parte do problema.

É claro que cada político defende o seu, e ter representantes com visões distintas é um dos pilares fundamentais da democracia. Se o povo é plural, por que seus representantes seriam diferentes? Parece lógico, mas na prática é bem diferente. Em um país em que mais da metade da população é mulher, apenas 8% dos atuais mandatos do Congresso são de mulheres; no Senado a situação é ainda mais grave: 2%. Números bem parecidos com o de congressistas e senadores negros.

Por mais que estejamos elegendo novos deputados e senadores, é pouco provável que essa situação de representatividade mude e é por isso que o já referido diálogo se faz tão importante: o Brasil precisa se reconhecer em seus políticos. Diferenças são bem-vindas, mas não é possível aceitar e, pior, normalizar o discurso de ódio, algo que não deveria nem ser assunto para discussão.

Espera-se que os nossos escolhidos tenham o mínimo de noção para entender que o momento é delicado. Não concordo, por exemplo, com tudo que está exposto no ótimo texto do colega Abdo Filho nesta mesma página, mas entendo cada ponto defendido por ele. Precisamos, sim, de reformas  política, agrária e até mesmo da Previdência, mas elas não podem ser feitas às custas do povo, uma peça pouco lembrada nas engrenagens do jogo político.

Se não der errado, é lucro

Vinícius Valfré - Repórter de Política

É sempre razoável encarar as adversidades da vida com otimismo. Mas os fatos não nutrem em mim esperanças na retomada de um caminho de superação de crises e de plena normalidade na nossa vida social e política. Vejam: chegamos ao dia de votações preocupados com respeito às normas constitucionais. As orientações aos jornalistas na cobertura eleitoral são inspiradas no trabalho em situações de conflito. Isso não é saudável, não pode estar certo!

No âmbito presidencial, o critério do eleitor tem sido votar em um para não eleger o outro. É o caminho da virtude reverso. O que lidera as pesquisas, como um menino mimado, questiona, em caso de derrota, o mesmo sistema que lhe rendeu três décadas na política. Já o segundo colocado só foi retirado do armário há 25 dias. Ou seja, passou a ser questionado e cobrado como tal há menos de um mês.

Tenho dúvidas se o país, focado nos extremos e influenciado por campanhas obscuras de WhatsApp, deu a devida atenção para a eleição da Câmara de Deputados. Qualquer proposta na cabeça do presidente da República não é nada sem o aval dos parlamentares  que, como sabemos, costumam vender apoios por preços altos.

Também não há do que se orgulhar no Espírito Santo. O debate da disputa ao governo foi de baixíssima qualidade. Para criar uma ponte entre os eleitores e os candidatos a deputado federal, o Gazeta Online se dispôs a exibir a opinião de todos eles sobre alguns temas importantes. Nem metade dignou-se a revelar o que pensa.