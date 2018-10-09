Quais são as perguntas que ficam para os candidatos no 2º turno?

Dúvidas para o segundo turno das eleições Crédito: Thinkstock

A eleição presidencial parte agora para a segunda etapa, que começa hoje a ser disputada e que terá apenas 20 dias para esclarecer várias questões pouco ou nada debatidas nesse primeiro turno pelos dois candidatos classificados. Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), neste segundo turno, precisarão responder aos questionamentos sobre seus projetos nos campos econômico e político, apontando o caminho para as soluções dos principais problemas do país.

Isso porque no 1º turno do pleito presidencial praticamente não houve debate de ideias, segundo especialistas. Para se ter uma ideia, não houve nenhum confronto em debates entre os dois candidatos que seguem na disputa. Quadro que se deu em função desse processo eleitoral ser marcado por acontecimentos atípicos.

Primeiro pela candidatura do PT, que tinha o ex-presidente Lula, preso em Curitiba, na cabeça da chapa. Em 31 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou o registro e, só no dia 11 de setembro, o partido oficializou Fernando Haddad como candidato. Antes dessa confirmação, no dia 6 de setembro, Jair Bolsonaro foi alvo de um atentado em Juiz de Fora (MG), quando levou uma facada no tórax durante ato de campanha. Ele ficou hospitalizado até o dia 29 e, mesmo após ter alta, não pode fazer campanhas nas ruas nem participar de debates.

SEM DEBATE

Diante das circunstâncias, houve uma polarização pautada num debate de surdos e faltava espaço para o debate de ideias. Simplesmente não houve debate. Agora, nessa nova eleição, tudo precisa ser esclarecido, comenta o cientista político e professor do Departamento de História da Ufes, Ueber José de Oliveira, que afirma que ficou pouco claro o que as duas candidaturas representam do ponto de vista de um novo projeto nacional de desenvolvimento.

Entre os temas nada debatidos pelas duas candidaturas estão as reformas, segundo o economista e professor da UVV, Mário Vasconcelos, que pontua a da Previdência como a principal delas. Para ele, é preciso que haja clareza que o problema existe, é grave e precisa de soluções eficazes.

A reforma da Previdência é fundamental. Se sabe que terá que ser feita, mas tem que dizer qual a proposta, explicar isso, diz. Entre os esclarecimentos a serem feitos quanto ao tema, qual a idade mínima e o tempo de contribuição são defendidos pelos candidatos.

Outra reforma, essa sim prometida, mas pouco ou confusamente detalhada é a tributária. A gente tem uma carga de impostos alta, muita burocracia e um pacto federativo pouco justo com Estados e municípios. Nessa reforma tributária, além da simplificação, precisa bater nisso. Se não for para redistribuir a carga de impostos que pagamos, ela não vai fazer o menor sentido, avalia Mário Vasconcelos.

QUESTÃO FISCAL

O posicionamento fiscal, de cuidado com as contas públicas e de buscar reverter o déficit do governo central é, talvez, o maior desafio do novo governo. Para 2019, já é estimado um rombo superior a R$ 140 bilhões nas contas do governo.

Não adianta fazer promessas de grandes obras agora porque não dá para ter mais gastos. Nem em cogitar uma revogação da PEC do teto. Não tem como voltar a gastar sem responsabilidade. Não dá para ter populismos porque o país não aguenta isso agora, ressalta Vasconcelos, que lembra ainda as privatizações como uma alternativas. É importante, mas não pode privatizar por privatizar, é preciso debater, estudar e fazer isso focando nas estatais ineficientes, reduzindo o prejuízo e o tamanho do Estado.

Só com essas visão, para o economista, haverá uma retomada do emprego. Se não enxugar os gastos, não haverá dinheiro para retomar o investimento público, com obras de infraestrutura. Isso gera emprego e atrai capital privado, gerando mais oportunidades. Além de dar confiança.

DEMOCRACIA

No campo político, comentários mal explicados e propostas pouco claras das duas candidaturas também precisam ser elucidados. Tanto Bolsonaro e Haddad falam, por exemplo, da elaboração de uma nova Constituição Federal, mas sem apontar para que ou por quais meios.

O Bolsonaro propõe uma Constituição feita por notáveis, sem convocação de uma Assembleia Constituinte. Já a candidatura petista também fez uma proposta de nova Constituição, mas sem explicar como. Está vago e isso é preocupante, analisa o cientista político Ueber José de Oliveira.

Acima de todas as outras perguntas, porém, fica a defesa e o comprometimento dos candidatos com o Estado democrático de Direito, conforme frisa o cientista: Não se pode aceitar que sejam colocados em descrédito o sistema eleitoral, a democracia e as instituições.

AS PERGUNTAS

Quais propostas de reforma da Previdência são feitas?

É fato, ela terá que ser feita. Isso porque o rombo cresce a cada ano e fica mais insustentável. Agora é preciso explicar qual modelo cada candidato defende, esmiuçando questões como idade mínima, por exemplo.

Qual é a reforma tributária defendida?

Uma carga tributária alta, burocrática e complexa. E um modelo de repartição com entes pouco justo. Ambos os classificados já disseram pretender corrigir isso, falta dizer como. Aumentar ou criar impostos não é caminho.

Como ficará a questão fiscal?

O déficit do governo central deve ser superior aos R$ 140 bilhões em 2019. É preciso comprometimento com as contas públicas, não criando despesas e cortando gastos. Possíveis privatizações precisam ser nomeadas e justificadas.

Vai propor uma nova constituição? Como?

Os dois concorrentes já defenderam a elaboração de uma nova Constituição. É precisa deixar claro por quais meios, com comprometimento que seja através de uma Assembleia Constituinte e com propostas claras.

Haverá compromisso com o estado democrático de direito?

A defesa das instituições, da soberania do voto e da democracia precisam ser constantes nas falas e propostas.

Quais as ideias para se retomar os empregos?