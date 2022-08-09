Quadrilha do Pix usava fotos de menina de 13 anos em app para atrair vítimas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes pelo sistema Pix foram presos em flagrante na região de Pirituba, zona norte de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (9).

Segundo a polícia, o grupo marcava encontros falsos em um aplicativo de relacionamentos usando a foto de uma menina de 13 anos para atrair as vítimas.

Cinco homens e uma mulher foram detidos sob suspeita de manter dois homens em cárcere privado por mais de 24 horas em uma casa no bairro Jardim Rincão. A garota menor de idade cujas fotos seriam utilizadas para aplicar o golpe foi apreendida. A informação, publicada primeiramente pelo site G1, foi confirmada pela reportagem.

As vítimas não se conheciam e foram levadas ao local de maneiras diferentes. Uma delas disse ter caído no golpe após marcar o encontro falso, acreditando que as fotos usadas no aplicativo eram de uma pessoa maior de idade. Após ser libertado pelos criminosos, ele procurou a polícia para fazer a queixa e informou o local do cativeiro.

Chegando lá, os policiais militares encontraram o outro rapaz e o resgatou. Ele contou ter sido abordado pelos criminosos quando passava de carro pela região e foi levado para a mesma residência.

Durante o período em que estiveram lá, as duas vítimas foram agredidas e tiveram o dinheiro de suas contas bancárias desviado, através das transferências por Pix.