Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PTB mantém nome de Aridelmo para disputa pelo governo do Estado
Corrida ao Palácio Anchieta

PTB mantém nome de Aridelmo para disputa pelo governo do Estado

Partidos da base aliada já se dividem após o vice-governador César Colnago não conseguir viabilizar sua pré-candidatura ao Palácio Anchieta

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 20:15
Crédito: Divulgação
O nome do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira foi mantido pelo PTB para a disputa pelo Palácio Anchieta após a decisão do vice-governador César Colnago (PSDB) de não entrar na corrida pelo governo do Estado. De acordo com o presidente estadual do PTB, Serjão Magalhães, a decisão da Executiva estadual, que se reuniu na tarde desta sexta-feira (20), foi unânime.
Serjão conta, ainda, que o governador Paulo Hartung (MDB) foi um "grande incentivador" da pré-candidatura petebista. "O governador é um fã de Aridelmo, um entusiasta da candidatura de Aridelmo, e foi um grande incentivador nosso ao longo das últimas semanas. Ele tem sempre nos incentivado", afirma.
Aridelmo é ex-presidente da ONG Espírito Santo em Ação e atua no programa Escola Viva, do governo do Estado. Quase virou secretário de Estado da Educação. Mas essa será a primeira eleição dele, se realmente se viabilizar. O nome dele era o quarto na lista de possíveis candidatos ao governo pelo lado da base hartunguista. O deputado estadual Amaro Neto (PRB) e o senador Ricardo Ferraço (PSDB) foram os primeiros a declinar da empreitada. Sobrou para o vice-governador, mas também não foi desta vez.
Serjão diz que, ao contrário de Colnago, o PTB não espera o apoio total dos partidos governistas à pré-candidatura do empresário. "Queremos apenas um apoio mínimo para poder viabilizar as candidaturas a deputado federal. Para estadual já temos uma chapa autossustentável, sem precisar fazer coligação", avalia.
Ele afirma que o nome de Aridelmo foi oferecido ao bloco de partidos aliados nesta sexta, mas boa parte dessas legendas, como MDB, PRB e PSD, já pende para o lado da senadora Rose de Freitas (Podemos), outra pré-candidata ao governo. Isso sem contar o PSDB, que já é dado como certo ao lado do PSB do ex-governador Renato Casagrande (PSB).
"ATÉ O DIA DA ELEIÇÃO"
Aridelmo ressalta que "a proposta que permaneceu de pé" foi a do PTB. Quanto a possíveis dificuldades para viabilizar a candidatura, ele responde o seguinte: "Essa viabilização tem que ser mais programatática do que pragmática. Partidos que estavam em outras posições já estão mantendo contato. O mais importante é que nossa candidatura está colocada e vamos mantê-la até o dia da eleição".
Além das costuras para as alianças proporcionais (para eleição de deputados estaduais e federais), faltam nomes para formar a chapa majoritária em si. O PTB ainda não tem nomes para ocupar a posição de vice nem as duas vagas para o Senado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados