PTB mantém nome de Aridelmo para disputa pelo governo do Estado

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O nome do empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira foi mantido pelo PTB para a disputa pelo Palácio Anchieta após a decisão do vice-governador César Colnago (PSDB) de não entrar na corrida pelo governo do Estado. De acordo com o presidente estadual do PTB, Serjão Magalhães, a decisão da Executiva estadual, que se reuniu na tarde desta sexta-feira (20), foi unânime.

Serjão conta, ainda, que o governador Paulo Hartung (MDB) foi um "grande incentivador" da pré-candidatura petebista. "O governador é um fã de Aridelmo, um entusiasta da candidatura de Aridelmo, e foi um grande incentivador nosso ao longo das últimas semanas. Ele tem sempre nos incentivado", afirma.

Aridelmo é ex-presidente da ONG Espírito Santo em Ação e atua no programa Escola Viva, do governo do Estado. Quase virou secretário de Estado da Educação. Mas essa será a primeira eleição dele, se realmente se viabilizar. O nome dele era o quarto na lista de possíveis candidatos ao governo pelo lado da base hartunguista. O deputado estadual Amaro Neto (PRB) e o senador Ricardo Ferraço (PSDB) foram os primeiros a declinar da empreitada. Sobrou para o vice-governador, mas também não foi desta vez.

Serjão diz que, ao contrário de Colnago, o PTB não espera o apoio total dos partidos governistas à pré-candidatura do empresário. "Queremos apenas um apoio mínimo para poder viabilizar as candidaturas a deputado federal. Para estadual já temos uma chapa autossustentável, sem precisar fazer coligação", avalia.

Ele afirma que o nome de Aridelmo foi oferecido ao bloco de partidos aliados nesta sexta, mas boa parte dessas legendas, como MDB, PRB e PSD, já pende para o lado da senadora Rose de Freitas (Podemos), outra pré-candidata ao governo. Isso sem contar o PSDB, que já é dado como certo ao lado do PSB do ex-governador Renato Casagrande (PSB).

"ATÉ O DIA DA ELEIÇÃO"

Aridelmo ressalta que "a proposta que permaneceu de pé" foi a do PTB. Quanto a possíveis dificuldades para viabilizar a candidatura, ele responde o seguinte: "Essa viabilização tem que ser mais programatática do que pragmática. Partidos que estavam em outras posições já estão mantendo contato. O mais importante é que nossa candidatura está colocada e vamos mantê-la até o dia da eleição".