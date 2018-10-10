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Eleição

PTB anuncia apoio a Bolsonaro no segundo turno

Partido considera que candidato trará 'mais empregos e melhoria de renda'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 21:57

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 21:57

Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O PTB decidiu apoiar oficialmente o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, no segundo turno, contra Fernando Haddad (PT). No primeiro turno, o partido apoiou a candidatura derrotada de Geraldo Alckmin (PSDB).
Presidente do PTB, o ex- deputado federal Roberto Jefferson foi preso por conta do escândalo do mensalão  depois de denunciar as irregularidades  e, desde então, se tornou adversário do PT.
Em nota, Jefferson disse que reuniu a Executiva Nacional nesta terça-feira e que a decisão foi "manifestar o seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro".
A nota diz que "o PTB acredita que as propostas de Bolsonaro visam a um Brasil com mais empregos e melhoria de renda aos trabalhadores; com menos impostos e menos gastos públicos". O partido diz ainda que o Bolsonaro "trabalhará para que o país volte aos trilhos do desenvolvimento social e econômico, e pela pacificação e união do povo brasileiro".

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