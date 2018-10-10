PTB anuncia apoio a Bolsonaro no segundo turno

Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O PTB decidiu apoiar oficialmente o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, no segundo turno, contra Fernando Haddad (PT). No primeiro turno, o partido apoiou a candidatura derrotada de Geraldo Alckmin (PSDB).

Presidente do PTB, o ex- deputado federal Roberto Jefferson foi preso por conta do escândalo do mensalão  depois de denunciar as irregularidades  e, desde então, se tornou adversário do PT.

Em nota, Jefferson disse que reuniu a Executiva Nacional nesta terça-feira e que a decisão foi "manifestar o seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro".