PTB anuncia apoio a Bolsonaro no segundo turno

O PTB decidiu apoiar oficialmente o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, no segundo turno, contra Fernando Haddad (PT). No primeiro turno, o partido apoiou a candidatura derrotada de Geraldo Alckmin (PSDB).
Presidente do PTB, o ex- deputado federal Roberto Jefferson foi preso por conta do escândalo do mensalão depois de denunciar as irregularidades e, desde então, se tornou adversário do PT.
Em nota, Jefferson disse que reuniu a Executiva Nacional nesta terça-feira e que a decisão foi "manifestar o seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro".
A nota diz que "o PTB acredita que as propostas de Bolsonaro visam a um Brasil com mais empregos e melhoria de renda aos trabalhadores; com menos impostos e menos gastos públicos". O partido diz ainda que o Bolsonaro "trabalhará para que o país volte aos trilhos do desenvolvimento social e econômico, e pela pacificação e união do povo brasileiro".