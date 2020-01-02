Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PT vai acionar MP contra Doria por publicidade com informação errada
Política

PT vai acionar MP contra Doria por publicidade com informação errada

'A propaganda é mentirosa e usa dinheiro público. É preciso que se avalie o custo do Estado para produzir esta informação e divulgar mentiras', diz o deputado Paulo Fiorilo (PT)

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 19:45
O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT) prepara uma representação contra o governo de São Paulo no Ministério Público por causa da veiculação de propaganda oficial com informação incorreta a respeito da retomada de obras paradas em 2019.
Como revelou o Estado, a gestão Doria veiculou durante o mês de dezembro uma peça que informava que todas as obras de mobilidade que estavam paradas teriam sido retomadas. Não é verdade.
Obras importantes como a construção da Linha 6 - Laranja do Metrô e a conclusão do trecho norte do Rodoanel Mario Covas continuam paralisadas. Após os questionamentos do Estado, a propaganda foi excluída do canal oficial do governo no YouTube e substituída por uma versão sem a palavra "todas".

Veja Também

Adversário do PT, Bolsonaro diz que apostou no 13 na Mega da Virada

"A propaganda é mentirosa e usa dinheiro público. É preciso que se avalie o custo do Estado para produzir esta informação e divulgar mentiras", diz o deputado. "O governo Doria tem se caracterizado por divulgar coisas que não se realizam, para usar a propaganda de forma incorreta."
O governo paulista informou ao Estado que a produção do vídeo de 30 segundos custou R$ 120 mil e que a veiculação em rádio e mídias digitais foi interrompida após os questionamentos da reportagem. "O governo de São Paulo, tão logo constatou que a sentença dava margem a dupla interpretação, determinou a correção à agência responsável pela produção do filme, que imediatamente cumpriu a medida", disse a gestão de Doria.
Além do metrô e do Rodoanel, o deputado petista também cita as obras do contorno da Rodovia dos Tamoios, suspensas desde 2018. Em dezembro do ano passado, o secretário de Logística e Transportes do Estado, João Octaviano Machado Neto, afirmou em evento em São Sebastião que a obra seria retomada apenas em 2020 e que o trabalho em 2019 consistiu em "reestruturação e revisão do projeto", como noticiou a imprensa local.

Veja Também

Bolsonaro cita PT e 'pessoal do PSL' e indica veto a fundo eleitoral

"Em janeiro de 2019, o governo de São Paulo encontrou 175 obras paralisadas em todo o Estado e déficit superior a R$ 10,5 bilhões. É dever do Poder Público prestar contas sobre os avanços em áreas essenciais como mobilidade urbana, cujo cenário era de total paralisação", informou o governo, em nota.

LEIA ABAIXO A ÍNTEGRA DO POSICIONAMENTO DO GOVERNO DE SÃO PAULO:

Em janeiro de 2019, o governo de São Paulo encontrou 175 obras paralisadas em todo o Estado e déficit superior a R$ 10,5 bilhões. É dever do Poder Público prestar contas sobre os avanços em áreas essenciais como mobilidade urbana, cujo cenário era de total paralisação como noticiado pelo próprio Estadão.
A peça foi veiculada em rádios e mídia digital e custou R$ 120 mil. O período de veiculação foi encerrado conforme programado.
A versão ajustada está disponível no canal oficial do governo de São Paulo no YouTube.
O governo de São Paulo, tão logo constatou que a sentença dava margem a dupla interpretação, determinou a correção à agência responsável pela produção do filme, que imediatamente cumpriu a medida.
"É fato que de todas as cinco novas estações entregues e citadas no comercial, quatro são referentes a obras retomadas na Linha 15-Prata. A frase originalmente veiculada foi escrita nesse contexto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados