PT perde terreno, mas reelege três governadores no Nordeste Crédito: Rafael Ribeiro

O PT consolidou sua força no Nordeste , clássico reduto eleitoral da legenda, e reelegeu três governadores no primeiro turno em alguns dos estados mais populosos da região: Rui Costa, na Bahia ; Camilo Santana, no Ceará ; e Wellington Dias, no Piauí . Entretanto os petistas vão perder espaço nas eleições deste ano, já que em 2014 o partido elegeu cinco governadores.

Os petistas estão no segundo turno no Rio Grande do Norte, onde nunca um nome do PT foi eleito. A senadora Fátima Bezerra está em primeiro lugar na disputa e, caso eleita, será a única mulher governadora no país. Ela tem 45% dos votos e disputará o segundo turno com Carlos Eduardo, do PDT, que tem 32% da preferência dos eleitores do Estado.

O Rio Grande do Norte já elegeu outras duas mulheres governadoras: Wilma de Faria (PSB), de 2003 a 2010; e Rosalba Ciarlini (DEM), que governou o estado entre 2011 e 2015.