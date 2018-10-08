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PT perde terreno, mas reelege três governadores no Nordeste

No RN, partido pode eleger única mulher governadora do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:53

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:53

PT perde terreno, mas reelege três governadores no Nordeste Crédito: Rafael Ribeiro
O PT consolidou sua força no Nordeste , clássico reduto eleitoral da legenda, e reelegeu três governadores no primeiro turno em alguns dos estados mais populosos da região: Rui Costa, na Bahia ; Camilo Santana, no Ceará ; e Wellington Dias, no Piauí . Entretanto os petistas vão perder espaço nas eleições deste ano, já que em 2014 o partido elegeu cinco governadores.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
Os petistas estão no segundo turno no Rio Grande do Norte, onde nunca um nome do PT foi eleito. A senadora Fátima Bezerra está em primeiro lugar na disputa e, caso eleita, será a única mulher governadora no país. Ela tem 45% dos votos e disputará o segundo turno com Carlos Eduardo, do PDT, que tem 32% da preferência dos eleitores do Estado.
O Rio Grande do Norte já elegeu outras duas mulheres governadoras: Wilma de Faria (PSB), de 2003 a 2010; e Rosalba Ciarlini (DEM), que governou o estado entre 2011 e 2015.
Já em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, é onde o PT terá a perda de terreno mais significativa. O atual governador, Fernando Pimentel, não conseguiu ir para o segundo turno. No Acre, reduto petista desde 1998, a disputa ainda está indefinida, mas quem Gladson Cameli (PP) lidera e pode ganhar no primeiro turno.

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