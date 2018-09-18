PT paga R$ 1,5 milhão para advogados que defendem Lula

De acordo com a campanha do partido, o escritório foi remunerado para a "atuação na Justiça Eleitoral para o PT e para a extinta candidatura do ex-presidente Lula". O escritório atuou junto ao TSE na tentativa de validar um documento assinado por integrantes do Comitê de Direitos Humanos daa favor da candidatura de Lula. Os advogados atuaram no mesmo caso também no Supremo Tribunal Federal.