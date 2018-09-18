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"Consultoria jurídica"

PT paga R$ 1,5 milhão para advogados que defendem Lula

Partido alega que escritório foi remunerado para a defesa da 'extinta candidatura do ex-presidente'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 13:41

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 13:41

Cristiano Zanin Martins, advogado de defesa do ex-presidente Lula Crédito: Reprodução/PT
O escritório Teixeira, Martins e Advogados, dos criminalistas Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martins, que atua na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em processos da Lava-Jato, recebeu R$ 1,5 milhão da campanha presidencial do PT neste ano. Segundo registro feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o valor foi repassado a título de "consultoria jurídica referente a processo eleitoral'. A informação foi antecipada pela "Folha de S. Paulo".
De acordo com a campanha do partido, o escritório foi remunerado para a "atuação na Justiça Eleitoral para o PT e para a extinta candidatura do ex-presidente Lula". O escritório atuou junto ao TSE na tentativa de validar um documento assinado por integrantes do Comitê de Direitos Humanos da ONU a favor da candidatura de Lula. Os advogados atuaram no mesmo caso também no Supremo Tribunal Federal.
Os defensores sustentaram que dois membros do comitê de Direitos Humanos da ONU emitiram liminares a favor de Lula. Autoridades brasileiras, entretanto, questionaram a validade do documento da ONU porque são 18 o número de cadeiras no comitê. A Justiça Eleitoral decidiu pela aplicação da Lei da Ficha Limpa e Lula tornou-se inelegível, sendo substituído por Fernando Haddad.
Na prestação de contas da candidatura de Lula, que foi indeferida, foram registradas despesas de R$ 20,5 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o escritório - ou 5,6% dos custos totais da campanha. Procurado para falar sobre o assunto, o escritório não se manifestou.

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