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Brasília

PT fecha acordo com PSB e Ciro Gomes sofre mais um revés

Decisão envolve mudanças de planos nas candidaturas a governo em Pernambuco e Minas Gerais, que causou reação de candidatos rifados pelas duas siglas

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 13:19
Ciro Gomes Crédito: Arquivo
A Executiva Nacional do PT fechou um acordo eleitoral com o PSB em uma reunião em Brasília nesta quarta-feira (1). O PT vai retirar a candidatura da vereadora do Recife Marília Arraes ao governo de Pernambuco, o que levará o partido a um apoio ao governador Paulo Câmara, tratado entre os socialistas como a joia da coroa. Em troca, o ex-prefeito de Belo Horizonte (MG) Marcio Lacerda (PSB) retira a candidatura ao Governo de Minas Gerais para apoiar a reeleição do governador Fernando Pimentel (PT).
Com isso, o PSB deverá optar pela neutralidade na disputa nacional, liberando os seus diretórios a se aliarem a candidatos do PT, em cerca de 14 Estados.
"Com esse gesto do PT, não vai ter nenhuma disputa no domingo. Posso garantir que vamos optar pela neutralidade", disse o deputado Julio Delgado (PSB-MG). O PSB marcou sua convenção nacional para domingo, dia 5, para decidir sua posição nas eleições de 2018.
O acordo representa mais um revés para o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, que tentava atrair o PSB e agora deve contar com apoio de poucos diretórios do partido, como Distrito Federal e Espírito Santo. Ciro perdeu também o apoio do Centrão para o presidenciável tucano Geraldo Alckmin.
Em São Paulo, o governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição, ficará liberado para apoiar o pré-candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, o ex-governador Geraldo Alckmin.
Apesar das tratativas, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse à reportagem que uma decisão do partido só será formalizada neste domingo, na convenção nacional da sigla. "Ainda não decidimos nada, o que o PT nos pede é o apoio e só vamos decidir isso no dia 5", emendou.
EM MG, PT E PSB OFERECEM SENADO A MÁRCIO LACERDA, QUE RECUSA
O ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda anunciou nesta quarta-feira, 1º, que não aceitará a vaga ao Senado na coligação firmada entre PT e PSB. Por meio de nota, disse que foi surpreendido pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, com a decisão de retirar a pré-candidatura pessebista ao governo de Minas Gerais.
EM PE, MARÍLIA ARRAES DIZ QUE VAI RECORRER
A vereadora do Recife e pré-candidata do PT ao governo de Pernambuco, Marília Arraes, disse nesta quarta-feira, 1, em coletiva de imprensa no Recife, que "respeita a decisão da Executiva Nacional, mas não concorda e que vai recorrer". A petista declarou que não se tratava de uma intervenção da cúpula do PT, atacou o governador e pré-candidato à reeleição, Paulo Câmara (PSB) e culpou os pessebistas por pressionar a cúpula do partido com "chantagens" em troca do apoio a um "governo falido".

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