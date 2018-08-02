PT fecha acordo com PSB e Ciro Gomes sofre mais um revés

Ciro Gomes Crédito: Arquivo

A Executiva Nacional do PT fechou um acordo eleitoral com o PSB em uma reunião em Brasília nesta quarta-feira (1). O PT vai retirar a candidatura da vereadora do Recife Marília Arraes ao governo de Pernambuco, o que levará o partido a um apoio ao governador Paulo Câmara, tratado entre os socialistas como a joia da coroa. Em troca, o ex-prefeito de Belo Horizonte (MG) Marcio Lacerda (PSB) retira a candidatura ao Governo de Minas Gerais para apoiar a reeleição do governador Fernando Pimentel (PT).

Com isso, o PSB deverá optar pela neutralidade na disputa nacional, liberando os seus diretórios a se aliarem a candidatos do PT, em cerca de 14 Estados.

"Com esse gesto do PT, não vai ter nenhuma disputa no domingo. Posso garantir que vamos optar pela neutralidade", disse o deputado Julio Delgado (PSB-MG). O PSB marcou sua convenção nacional para domingo, dia 5, para decidir sua posição nas eleições de 2018.

O acordo representa mais um revés para o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, que tentava atrair o PSB e agora deve contar com apoio de poucos diretórios do partido, como Distrito Federal e Espírito Santo. Ciro perdeu também o apoio do Centrão para o presidenciável tucano Geraldo Alckmin.

Em São Paulo, o governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição, ficará liberado para apoiar o pré-candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, o ex-governador Geraldo Alckmin.

Apesar das tratativas, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse à reportagem que uma decisão do partido só será formalizada neste domingo, na convenção nacional da sigla. "Ainda não decidimos nada, o que o PT nos pede é o apoio e só vamos decidir isso no dia 5", emendou.

EM MG, PT E PSB OFERECEM SENADO A MÁRCIO LACERDA, QUE RECUSA

O ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda anunciou nesta quarta-feira, 1º, que não aceitará a vaga ao Senado na coligação firmada entre PT e PSB. Por meio de nota, disse que foi surpreendido pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, com a decisão de retirar a pré-candidatura pessebista ao governo de Minas Gerais.

EM PE, MARÍLIA ARRAES DIZ QUE VAI RECORRER