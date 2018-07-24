Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PT faz nova conversa com Manuela D'Ávila e quer negociar com PROS e PSB
Eleição

PT faz nova conversa com Manuela D'Ávila e quer negociar com PROS e PSB

O vice-presidente nacional do PT fez novo apelo para uma composição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 01:03

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 01:03

Crédito: Divulgação
Na busca por alianças eleitorais para as eleições 2018, o PT faz novos movimentos nesta semana em direção ao PCdoB, PROS e PSB. Nesta segunda-feira, 23, o vice-presidente nacional do PT Márcio Macedo conversou em Aracaju com a pré-candidata do PCdoB à Presidência da República, Manuela D'Ávila, e fez novo apelo para uma composição.
"Conversamos sobre a importância de termos uma ação conjunta, se a gente consegue construir a unidade. Nós respeitamos a candidatura do PCdoB, vamos aguardar", disse Macedo ao Estadão/Broadcast. Uma conversa sobre a escolha de vice em uma chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Operação Lava Jato, ficará para mais tarde, afirmou o dirigente.
Na terça-feira, 24, integrantes da Executiva Nacional devem se reunir com o presidente nacional do PROS, Euripedes Junior, em Brasília para uma nova rodada de negociação.
Até quinta-feira, 26, os petistas querem realizar um novo encontro com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e insistir em uma aliança com a legenda, que considera apoiar o presidenciável do PDT, Ciro Gomes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados