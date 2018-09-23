PT faz doação a partido aliado que deu votos a impeachment de Dilma

Deputada estadual Raquel Lessa Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

Mesmo sem um histórico de aproximação com o PT, a deputada estadual Raquel Lessa (PROS) foi a que recebeu o 5º maior repasse do fundo eleitoral que os candidatos petistas do Espírito Santo têm direito a usar nesta campanha.

A deputada faz parte de um grupo de 15 candidatas mulheres do PROS em todo o país que receberam doações do PT, somando R$ 4,5 milhões, de acordo com o jornal "Folha de S. Paulo". Nesta eleição, os partidos têm a obrigatoriedade de destinar pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral para candidaturas de mulheres.

Integrante da chapa que elegeu Dilma Rousseff (PT) em 2014, o PROS se tornou um aliado incômodo: quatro de seus seis deputados federais votaram a favor do impeachment dela em 2016.

Este ano, o PROS faz parte da chapa do PT à Presidência, encabeçada por Fernando Haddad, e garantiu um bom tempo de TV ao partido petista. PROS e PCdoB são os únicos que compõem a coligação nacional.

No Estado, o PROS está na coligação do candidato ao governo pelo PSB, Renato Casagrande. Já o PT não está coligado com nenhum partido.

Dos R$ 196.069 que Raquel Lessa poderá usar para tentar se reeleger, R$ 100 mil são provenientes do caixa do PT. Quatro candidatos petistas superam a doação destinada a Raquel: a candidata do partido ao governo no Estado, Jackeline Rocha (PT); os candidatos a deputado federal João Coser (PT) e Helder Salomão (PT); e a candidata ao Senado, Célia Tavares (PT).

A quantia da deputada do PROS representa 3,39% de todo o fundo eleitoral que será investido nos candidatos petistas. É a maior cota entre os candidatos à Assembleia Legislativa, superando lideranças tradicionais do partido, como a ex-ministra Iriny Lopes (que vai receber R$ 39,5 mil), o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione (que terá R$ 35,5 mil) e o deputado estadual Padre Honório (com R$ 44 mil).

DIRETÓRIOS ESTADUAIS





Dirigentes do PROS e do PT no Estado lavaram as mãos para o acordo de seus partidos a nível nacional. O deputado estadual e presidente do PROS no Espírito Santo, Sandro Locutor (PROS), reforçou que o acordo foi das direções nacionais das duas siglas e que, no Estado, o PROS não declarará apoio a ninguém durante o primeiro turno.

"Fizeram uma consulta para saber se tínhamos uma candidata mulher que tivesse condições de vencer e indicamos a Raquel. Não trabalho com o PT. Inclusive, em Cariacica, onde é minha base, meu maior concorrente é o Helder Salomão. Não tenho condições de defender candidaturas do PT no Estado", afirmou Locutor.

Já o presidente do PT, João Coser, disse que nem sequer sabia da doação. "Esta foi uma decisão que não passou pela direção estadual. O repasse do fundo não foi debatido, foi tudo decisão da nacional."