PT estuda evento no Nordeste para reafirmar candidatura de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

Preocupado em manter viva a pré-candidatura de Lula nas redes sociais e em redutos eleitorais petistas, o líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta (RS), disse nesta quinta-feira (17) que o partido fará, ainda neste mês, um evento para reafirmar o nome de Lula como presidenciável do PT. A direção estuda realizar o ato no Nordeste, onde Lula nasceu e tem seu maior poder eleitoral. Um calendário de eventos em capitais, para defender a pré-candidatura do petista também está sendo planejado.

Lula está preso em Curitiba desde 7 de abril. Condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o petista foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa e, teoricamente, não poderá disputar o pleito de outubro, ainda que conquiste a liberdade a partir de algum recurso apresentado à Justiça

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), gravou um vídeo onde admite que o PT tem o desafio de conseguir explicar a situação de Lula à população.