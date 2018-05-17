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Eleições 2018

PT estuda evento no Nordeste para reafirmar candidatura de Lula

Partido vai preparar roteiro de eventos em capitais brasileiras para explicar situação jurídica do petista, condenado e preso em Curitiba desde abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 17:46

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 17:46

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Ricardo Stuckert/Instituto Lula
Preocupado em manter viva a pré-candidatura de Lula nas redes sociais e em redutos eleitorais petistas, o líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta (RS), disse nesta quinta-feira (17) que o partido fará, ainda neste mês, um evento para reafirmar o nome de Lula como presidenciável do PT. A direção estuda realizar o ato no Nordeste, onde Lula nasceu e tem seu maior poder eleitoral. Um calendário de eventos em capitais, para defender a pré-candidatura do petista também está sendo planejado.
Lula está preso em Curitiba desde 7 de abril. Condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o petista foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa e, teoricamente, não poderá disputar o pleito de outubro, ainda que conquiste a liberdade a partir de algum recurso apresentado à Justiça
A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), gravou um vídeo onde admite que o PT tem o desafio de conseguir explicar a situação de Lula à população.
"Já temos a decisão partidária de que Lula será candidato. O que precisamos dizer ao povo é que essa candidatura pode acontecer à luz da legalidade. Nossa maior tarefa é dizer à população que Lula é nosso candidato. Pegar o megafone, uma caixinha de som, e ir para os bairros, para a periferia", disse Gleisi.

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