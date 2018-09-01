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TSE

PT diz que vai recorrer da decisão que impediu candidatura de Lula

Partido chamou a decisão do TSE de 'violência contra Lula e o povo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 11:15

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 11:15

Lula Crédito: Fukuda
Em nota divulgada no início desta madrugada, antes mesmo do encerramento da votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que indeferiu o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT informou que vai recorrer da decisão e que continuará lutando por todos os meios para garantir sua candidatura nas eleições de 7 de outubro.
O partido classificou a decisão de violência contra os direitos de Lula e do povo que quer elegê-lo presidente da República. A manifestação do PT foi feita quando ainda votava a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, mas com placar de 6 a 1, resultado que formava maioria contra a candidatura do ex-presidente.
Na nota, o partido diz que pretende apresentar todos os recursos aos tribunais para que sejam reconhecidos os direitos políticos de Lula previstos na lei e nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Diz ainda que pretende defender o candidato nas ruas, junto com o povo, porque ele é o candidato da esperança".
> Maioria dos ministros do TSE vota contra registro de candidatura de Lula
PROGRAMA ELEITORAL
Além da nota, o PT também divulgou na página do partido o primeiro vídeo do programa eleitoral de Lula, acompanhado do título O vídeo de Lula que Barroso não quer que o Brasil assista. No voto do relator Luís Roberto Barroso, acompanhado pela maioria dos ministros, o partido fica proibido de fazer campanha por Lula e ganha prazo de 10 dias para trocar a candidatura. A propaganda eleitoral no rádio e na TV dos candidatos a presidente começa neste sábado (1º).

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