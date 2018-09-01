PT diz que vai recorrer da decisão que impediu candidatura de Lula

Lula Crédito: Fukuda

Em nota divulgada no início desta madrugada, antes mesmo do encerramento da votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que indeferiu o registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT informou que vai recorrer da decisão e que continuará lutando por todos os meios para garantir sua candidatura nas eleições de 7 de outubro.

O partido classificou a decisão de violência contra os direitos de Lula e do povo que quer elegê-lo presidente da República. A manifestação do PT foi feita quando ainda votava a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, mas com placar de 6 a 1, resultado que formava maioria contra a candidatura do ex-presidente.

Na nota, o partido diz que pretende apresentar todos os recursos aos tribunais para que sejam reconhecidos os direitos políticos de Lula previstos na lei e nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Diz ainda que pretende defender o candidato nas ruas, junto com o povo, porque ele é o candidato da esperança".

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