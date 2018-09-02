Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

PT divulga carta de Lula ao povo pernambucano

A divulgação da carta ocorre no mesmo dia em que o candidato a vice e provável substituto de Lula como cabeça de chapa, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), visita Garanhuns (PE), terra natal do ex-presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2018 às 00:20

Publicado em 02 de Setembro de 2018 às 00:20

A carta foi escrita pelo ex-presidente Lula na última quinta-feira (30) Crédito: Reprodução
O PT divulgou na noite deste sábado (1º) a carta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva endereçada ao povo pernambucano e datada da última quinta-feira (30). Nesta madrugada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por seis votos a 1, barrar a candidatura do ex-presidente à Presidência da República. O petista foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP). Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR), desde 7 de abril.
A divulgação da carta ocorre no mesmo dia em que o candidato a vice e provável substituto de Lula como cabeça de chapa, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), visita Garanhuns (PE), terra natal do ex-presidente.
Na carta, Lula diz que "a união entre o PSB, no governo do Estado, e do PT, no governo federal, produziu o melhor momento da história de Pernambuco". "Temos fé que comigo na Presidência e Paulo Câmara no governo do Estado podemos recuperar aquele tempo, e por isso nos aliamos novamente", acrescenta. Segue abaixo a íntegra da carta:
Carta ao povo pernambucano
*Carta escrita na quinta-feira, 30 de agosto de 2018
"Minhas irmãs e meus irmãos pernambucanos,
Eu sou parte de Pernambuco e Pernambuco é parte de mim. Em todo lugar do mundo que eu estava, sabia que representava a origem de que tanto me orgulho, e nunca esqueci de onde vim e o povo que sempre me apoiou. Por isso sempre me esforcei para representar Pernambuco e o Brasil da melhor forma possível. Tenho muito orgulho de tudo o que fiz por minha amada terra natal quando fui presidente.
Lembro-me de, no fim do meu segundo mandato, visitar Pernambuco junto com o governador Eduardo Campos. Lembro-me da alegria nas ruas, da esperança no futuro, da primeira vez que Pernambuco teve melhor desempenho em empregos que a média nacional.
Eduardo se foi de forma trágica, mas tudo aquilo que sonhamos juntos para Pernambuco permanece mais vivo do que nunca, porque os sonhos jamais morrem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 07/04/2026
Imagem de destaque
Revitalização do Centro de Vitória: definição sobre obras não pode demorar
Imagem de destaque
Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados