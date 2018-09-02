PT divulga carta de Lula ao povo pernambucano

A carta foi escrita pelo ex-presidente Lula na última quinta-feira (30) Crédito: Reprodução

O PT divulgou na noite deste sábado (1º) a carta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva endereçada ao povo pernambucano e datada da última quinta-feira (30). Nesta madrugada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por seis votos a 1, barrar a candidatura do ex-presidente à Presidência da República. O petista foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP). Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR), desde 7 de abril.

A divulgação da carta ocorre no mesmo dia em que o candidato a vice e provável substituto de Lula como cabeça de chapa, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), visita Garanhuns (PE), terra natal do ex-presidente.

Na carta, Lula diz que "a união entre o PSB, no governo do Estado, e do PT, no governo federal, produziu o melhor momento da história de Pernambuco". "Temos fé que comigo na Presidência e Paulo Câmara no governo do Estado podemos recuperar aquele tempo, e por isso nos aliamos novamente", acrescenta. Segue abaixo a íntegra da carta:

Carta ao povo pernambucano

*Carta escrita na quinta-feira, 30 de agosto de 2018

"Minhas irmãs e meus irmãos pernambucanos,

Eu sou parte de Pernambuco e Pernambuco é parte de mim. Em todo lugar do mundo que eu estava, sabia que representava a origem de que tanto me orgulho, e nunca esqueci de onde vim e o povo que sempre me apoiou. Por isso sempre me esforcei para representar Pernambuco e o Brasil da melhor forma possível. Tenho muito orgulho de tudo o que fiz por minha amada terra natal quando fui presidente.

Lembro-me de, no fim do meu segundo mandato, visitar Pernambuco junto com o governador Eduardo Campos. Lembro-me da alegria nas ruas, da esperança no futuro, da primeira vez que Pernambuco teve melhor desempenho em empregos que a média nacional.