PT define advogado da Serra como vice de Jackeline Rocha

Cleber Lanes foi o vice escolhido para disputar o governo do Estado ao lado de Jackeline Rocha Crédito: Reprodução/Facebook

candidata ao governo do Espírito Santo Jackeline Rocha (PT). O advogado Cleber Lanes (PT), que foi presidente do diretório do partido na Serra, foi o nome escolhido. A decisão foi tomada em conjunto pelas correntes da sigla. O PT definiu na noite deste domingo (5) quem será o vice na chapa da. O advogado Cleber Lanes (PT), que foi presidente do diretório do partido na Serra, foi o nome escolhido. A decisão foi tomada em conjunto pelas correntes da sigla.

Lanes foi secretário de Cidadania e Direitos Humanos na Prefeitura de Vitória, entre 2005 e 2009, durante a gestão do prefeito João Coser (PT). Ele também assumiu a secretaria de Cultura, Esportes e Turismo da Serra, nos mandatos de Sérgio Vidigal (PDT), entre 2009 e 2012; e do atual prefeito da cidade, Audifax Barcelos (Rede), que governa desde 2013. O advogado ainda traz em seu currículo a experiência de ter sido diretor do Procon, na Serra e em Vitória. No partido, Cleber faz parte da ala Alternativa Socialista.

"Sou filiado desde 1986 e recebo o convite com muito orgulho. Sei que o ambiente é muito difícil para o partido, mas é um cenário que também apresenta oportunidades. O PT no Estado vive um ambiente de isolamento partidário, mas tem o desafio agora de aprofundar seu programa de governo. Estamos focados em recompor o campo da esquerda e avançar com as políticas públicas colocadas durante os governos Dilma e Lula", disse Cleber.

O presidente do PT no Estado, João Coser, corrobora que o PT não encontrará um ambiente favorável na disputa. "É muito desafiador o cenário por aqui. A escolha do Cleber foi de última hora, mas é um companheiro do partido na Serra e foi uma opção de todo o conjunto", afirma.

CHAPA

O advogado estará ao lado de Jackeline Oliveira Rocha no palanque. Jackeline é vogal do PT capixaba e membro da direção nacional do partido. Também é uma ativa militante partidária. Os nomes foram definidos durante a convenção do PT, realizada na sede do partido, no Centro de Vitória.

Bem diferente das demais agremiações, o lançamento das candidaturas ocorre sem festa e sem a participação da militância.

Os nomes das duas candidatas foram submetidos à votação da Executiva estadual. Dos 22 votos, Jackeline recebeu 12. Célia recebeu 10. Quem recebesse mais apoios seria a candidata ao governo. A segunda entraria na briga pelo Senado.

O PT optou por lançar candidatura própria porque, embora tenha tentado aliança com o PSB de Renato Casagrande e com o Podemos de Rose de Freitas, não identificou boas coligações para as disputas proporcionais (de deputados estaduais e federais).

O partido também buscou, sem sucesso, condições de, mesmo em uma aliança com outra sigla, fazer a campanha para o presidenciável petista no Estado.

Em 2014, o PT lançou o então deputado estadual Roberto Carlos (hoje na Rede) ao governo. Ele conseguiu 6% dos votos.

PERFIL

Filiada ao PT desde 2004, Jackeline tem 34 anos, é estudante de Administração e microempresária. Em 2016, atuou como gerente de Economia Solidária e Microcrédito na Secretaria Estadual de Desenvolvimento do governo Hartung.