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Definições partidárias

PT aposta em duas mulheres em chapa 'puro-sangue' para governo e Senado

Jackeline Oliveira Rocha disputará o Palácio Anchieta e Célia Tavares será candidata ao Senado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 20:18

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 20:18

Petistas decidiram lançar os nomes de duas mulheres ao governo do Estado e Senado Crédito: PT/Divulgação
O PT lançou na tarde deste domingo (05) Jackeline Oliveira Rocha como candidata ao governo do Estado. A chapa petista será "puro-sangue", mas a vice ainda não foi definida. Os petistas terão uma única candidata ao Senado: Célia Tavares.
Jackeline é vogal do PT capixaba e membro da direção nacional do partido. Também é uma ativa militante partidária.
Os nomes foram definidos durante a convenção do PT, realizada na sede do partido, no Centro de Vitória.
Bem diferente das demais agremiações, o lançamento das candidaturas ocorre sem festa e sem a participação da militância.
Os nomes das duas candidatas foram submetidos à votação da Executiva estadual. Dos 22 votos, Jackeline recebeu 12. Célia recebeu 10. Quem recebesse mais apoios seria a candidata ao governo. A segunda entraria na briga pelo Senado.
O PT optou por lançar candidatura própria porque, embora tenha tentado aliança com o PSB de Renato Casagrande e com o Podemos de Rose de Freitas, não identificou boas coligações para as disputas proporcionais (de deputados estaduais e federais).
O partido também buscou, sem sucesso, condições de, mesmo em uma aliança com outra sigla, fazer a campanha para o presidenciável petista no Estado.
Em 2014, o PT lançou o então deputado estadual Roberto Carlos (hoje na Rede) ao governo. Ele conseguiu 6% dos votos.
PERFIL
Filiada ao PT desde 2004, Jackeline tem 34 anos, é estudante de Administração e microempresária. Em 2016, atuou como gerente de Economia Solidária e Microcrédito na Secretaria Estadual de Desenvolvimento do governo Hartung.
É ligada à corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), a mesma do líder do PT na Assembleia Legislativa, José Carlos Nunes. Jackeline já trabalhou como assessora do parlamentar.

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