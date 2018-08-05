PT aposta em duas mulheres em chapa 'puro-sangue' para governo e Senado

Petistas decidiram lançar os nomes de duas mulheres ao governo do Estado e Senado Crédito: PT/Divulgação

O PT lançou na tarde deste domingo (05) Jackeline Oliveira Rocha como candidata ao governo do Estado. A chapa petista será "puro-sangue", mas a vice ainda não foi definida. Os petistas terão uma única candidata ao Senado: Célia Tavares.

Jackeline é vogal do PT capixaba e membro da direção nacional do partido. Também é uma ativa militante partidária.

Os nomes foram definidos durante a convenção do PT, realizada na sede do partido, no Centro de Vitória.

Bem diferente das demais agremiações, o lançamento das candidaturas ocorre sem festa e sem a participação da militância.

Os nomes das duas candidatas foram submetidos à votação da Executiva estadual. Dos 22 votos, Jackeline recebeu 12. Célia recebeu 10. Quem recebesse mais apoios seria a candidata ao governo. A segunda entraria na briga pelo Senado.

O PT optou por lançar candidatura própria porque, embora tenha tentado aliança com o PSB de Renato Casagrande e com o Podemos de Rose de Freitas, não identificou boas coligações para as disputas proporcionais (de deputados estaduais e federais).

O partido também buscou, sem sucesso, condições de, mesmo em uma aliança com outra sigla, fazer a campanha para o presidenciável petista no Estado.

Em 2014, o PT lançou o então deputado estadual Roberto Carlos (hoje na Rede) ao governo. Ele conseguiu 6% dos votos.

PERFIL

Filiada ao PT desde 2004, Jackeline tem 34 anos, é estudante de Administração e microempresária. Em 2016, atuou como gerente de Economia Solidária e Microcrédito na Secretaria Estadual de Desenvolvimento do governo Hartung.