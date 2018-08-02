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Estatísticas eleitorais

PSOL registra maior número de candidaturas nas eleições 2018

Legenda oficializou 104 candidatos no total, de acordo com primeira atualização de estatísticas eleitorais do TSE

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 10:46
Edifício-sede do TSE Crédito: TSE | Divulgação
Na primeira atualização do novo portal de estatísticas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o órgão oficializou o registro, feito pelos partidos, de 250 candidaturas para as eleições 2018. O PSOL é a legenda que mais oficializou candidatos  104 no total, seguido do Novo, com 43, e do PSL, com 38.
As candidaturas ainda não constam como aptas, mas apenas como cadastradas. Os pedidos de registro de candidatura protocolados recebem essa designação de início até serem deferidas.
A maioria das candidaturas registradas até o momento é para vagas nas Assembleias Legislativas  116. Para deputado federal, foram registradas 97. Também estão cadastrados nove postulantes ao cargo de senador e 18 suplentes ao Senado. Cinco candidatos a governador aparecem no portal: Roberto Robaina (PSOL), do Rio Grande do Sul; Márcio Souza (PSOL), de Sergipe; Coronel Ulysses (PSL), David Hall (Avante) e Janaína Furtado (Rede), os três do Acre.
Uma única candidatura já aparece como inapta, a de Max da Silva Teodoro, que registrou candidatura para segundo suplente de Senador pela Rede do Acre, mas ele desistiu de concorrer e teve a renúncia homologada pelo juiz eleitoral.
O TSE também divulgou dados sobre o perfil dos candidatos registrados: 71,2% são homens e 28,8% são mulheres. Casados são 50,4% e 37,6%, solteiros. A maioria tem entre 40 e 49 anos (89 candidatos) e 56% têm ensino superior completo. Quanto à cor/raça declarada, 50,4% se identificam como brancos e 36,4%, como pardos. Pretos são 10,8%.

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