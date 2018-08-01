PSDB lá e cá: os efeitos da aliança com o PSB de Casagrande

Casagrande, Ferraço e Colnago na convenção do PSDB Crédito: Fernando Madeira

A aliança entre o PSB do ex-governador Renato Casagrande, que se coloca no polo oposto ao governador Paulo Hartung (MDB), e o PSDB do vice-governador César Colnago, sócio da gestão emedebista, pode gerar uma situação, no mínimo, curiosa, por si só. A administração atual segue até dezembro e a campanha eleitoral começa no mês que vem e vai até outubro. Na interseção desses dois períodos, o PSDB ficaria "lá e cá".

ainda não está fechada, depende de tratativas que a Executiva do partido vai fazer até o próximo dia 5, mas o senador Ricardo Ferraço, que foi definido como interlocutor da sigla para conversas com outras legendas, já anunciou a parceria oficialmente e chamou, por mais de uma vez, Casagrande de "nosso governador". Tal aliança, de acordo com Colnago, que é o presidente estadual do PSDB,, depende de tratativas que a Executiva do partido vai fazer até o próximo dia 5, mas o senador Ricardo Ferraço, que foi definido como interlocutor da sigla para conversas com outras legendas, já anunciou a parceria oficialmente e chamou, por mais de uma vez, Casagrande de "nosso governador".

Hartung anunciou que não vai disputar a reeleição, então não haveria, em tese, palanques divergentes. Ferraço reafirmou à reportagem na noite da última segunda-feira, a mesma em que foi realizada a convenção estadual dos tucanos, que não há qualquer contradição no movimento da sigla: "Nossa aliança se assenta numa agenda que tem como foco o para-brisa e não o retrovisor".

Já Colnago não comenta como se daria a parceria com os socialistas, uma vez que refuta dá-la como certa, o que Ferraço, por sua vez, considera apenas um detalhe burocrático (a definição da Executiva estadual, como delegado pela convenção). Questionado pela reportagem, pouco antes de discursar na convenção, se pediria, confortavelmente, votos para Casagrande, o vice-governador tergiversou: "Isso será feito em cima de um documento. Seja quem for ... já que o candidato nosso não será do PSDB, vamos fazer um documento com os pontos que a gente acha fundamentais para que esse candidato se comprometa com esses pontos".

Ferraço não vê problemas para Colnago abraçar Casagrande. "Estou absolutamente seguro e confortável que isso estará acontecendo. O próprio César Colnago sempre disse, de maneira muito clara, que como vice-governador o compromisso dele é com esse governo que se encerra em dezembro, do qual ele é vice-governador. A agenda que nós estamos constituindo é de 2019 em diante", afirmou.

Um experiente político capixaba avalia que a postura de Colnago na convenção pode ter sido "uma transição para digerir o problema": "Não é uma tarefa fácil sair de um polo para outro".

Um tucano aliado de Colnago avalia que "a relação dele com o Paulo é cristalina" e não teme, por exemplo, a perda de cargos no governo por conta da aproximação com os socialistas.

PROPORCIONAL

Esse mesmo aliado diz que as coligações proporcionais não seriam um problema para o fechamento da parceria entre tucanos e socialistas, apesar de detalhes em aberto nesse campo terem sido elencados por Colnago para justificar a não adesão oficial a Casagrande na convenção.

"Ele (Casagrande) já nos ofereceu situações que nos agradam, tanto para federal quanto para estadual. Aliás, para estadual faríamos três deputados até se saíssemos sozinhos", avalia.

refletiu, mas reafirmou que não concorreria em outubro. Lembrado sobre o episódio e questionado se isso afeta o cenário atual, Colnago foi sucinto: "Isso é passado". O vice-governador foi um dos interlocutores de Hartung quando este sinalizou estar "sensibilizado" e cogitou lançar-se na disputa eleitoral, mesmo após ter dito que não tentaria a reeleição. Por fim, o movimento "volta, Hartung" não deu frutos e o emedebistaem outubro. Lembrado sobre o episódio e questionado se isso afeta o cenário atual, Colnago foi sucinto: "Isso é passado".

CLIMÃO

Na convenção do PSDB, além dos discursos com um tom um tanto diferente entre Ferraço e Colnago, houve momentos de certo "climão". Aclamado como "nosso governador" pelo senador tucano, Casagrande, lá presente, foi aplaudido, mas não por Colnago.

PTB

Aproveitando que o presidente estadual do PSDB deixou em aberto o apoio ao candidato ao governo do Estado, o presidente estadual do PTB, Serjão Magalhães, marcou presença na convenção tucana e ainda colocou o partido à disposição.