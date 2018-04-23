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Prisão preventiva

PSDB expulsa prefeito acusado de abuso sexual de criança

Prefeito em exercício de Bariri, Paulo Henrique Barros de Araújo, foi preso no sábado

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 14:14
O PSDB confirmou, nesta segunda-feira, a expulsão do prefeito em exercício de Bariri, Paulo Henrique Barros de Araújo. Ele foi preso sábado, sob acusação de violência sexual contra uma menina de 8 anos.
A justiça decretou a prisão preventiva de Araújo, após agentes da Polícia Militar o encontrarem tentando se esconder no meio do mato. Segundo a Polícia, Paulo Henrique havia raptado a vítima e se dirigido a uma área de mata, onde seu carro ficou preso em um buraco.
O partido se solidariza à família da vítima e espera que o caso seja esclarecido e o culpado severamente punido, diz a legenda em nota.

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