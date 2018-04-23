PSDB expulsa prefeito acusado de abuso sexual de criança

O PSDB confirmou, nesta segunda-feira, a expulsão do prefeito em exercício de Bariri, Paulo Henrique Barros de Araújo. Ele foi preso sábado, sob acusação de violência sexual contra uma menina de 8 anos.

A justiça decretou a prisão preventiva de Araújo, após agentes da Polícia Militar o encontrarem tentando se esconder no meio do mato. Segundo a Polícia, Paulo Henrique havia raptado a vítima e se dirigido a uma área de mata, onde seu carro ficou preso em um buraco.