PSDB, DEM e PDT fecham parceria em torno de Casagrande

Em entrevista coletiva, Renato Casagrande anuncia pré-candidatura ao governo Crédito: Vitor Jubini

Se a aproximação entre PSDB e PSB já não é segredo para ninguém, assim como a do PDT e do DEM com os socialistas e tucanos, uma reunião entre PDT e PSDB, nesta segunda-feira (23), praticamente selou a parceria e a expectativa é que a aliança seja anunciada já nesta terça (24), incluindo também o DEM.

As três siglas vão apresentar um documento ao ex-governador Renato Casagrande (PSB), pré-candidato ao governo do Estado, em reunião às 11h30 desta terça, na sede estadual dos socialistas, em Vitória.

Do encontro desta segunda participaram o senador Ricardo Ferraço, pré-candidato à reeleição e designado pelo PSDB para tratar das articulações com os demais partidos; o vice-governador e presidente estadual do PSDB, César Colnago; o presidente do PDT estadual, Sérgio Vidigal; e outros representantes dos pedetistas.

"Vamos preparar um documento, queremos compromissos no plano de governo do Renato com algumas ações, na área da segurança pública, por exemplo, compromisso com o equilíbrio das contas públicas e questões relacionadas a políticas públicas", afirma Vidigal. "Não justifica apoiar alguém sem justificar esse apoio. Não é ocupar secretaria nem cargo. É compromisso com propostas", complementa o pedetista.

grato pelos apoios recebidos. O documento é escrito a seis mãos, ou mais, mas contemplaria PSDB, DEM e PDT. Questionado sobre se um anúncio oficial sai nesta terça, Vidigal responde que "a sinalização é muito forte". Casagrande também confirma e se diz

PROPORCIONAIS

Quanto à coligação proporcional, há um pequeno impasse. O PDT quer que a "perna" (composição) a ser formada pelos três partidos (PDT, PSDB e DEM) contemple o arranjo para a eleição de deputados federais e estaduais, mas os demais partidos estariam refratários quanto à segunda possibilidade.

"Mas a coligação com o PDT viabiliza a candidatura deles de federal. O PDT apoia Ricardo Ferraço na majoritária (ao Senado) e o PSDB... é difícil um partido sozinho conseguir fazer legenda para federal. Essas compensações é que exigem que as coligações proporcionais sejam replicadas tanto para federal quanto para estadual", defende o presidente estadual do PDT. Mas ele minimiza os possíveis transtornos dessa ideia: "Isso é segundo plano, vamos seguir conversando".

Um interlocutor do DEM confirma presença do partido na reunião de terça e avalia que será possível acomodar todas as legendas que pretendem se unir a Casagrande nas coligações proporcionais.

"Podem ser feitas três ou quatro pernas, isso vai ser definido até o dia 5 de agosto (prazo para realização de convenções). Cabe ao ex-governador (Casagrande) encontrar solução onde todos sejam contemplados, mas vai dar tudo certo", avalia o demista.

Ele também acredita que "surpresas" estão por vir, ao lembrar de legendas que hoje estão no campo governista e flertam com a senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao governo do Estado.