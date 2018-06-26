PSDB completa 30 anos com Alckmin sob desconfiança de aliados

Caciques avaliam que pré-candidato está 'parado'; negociações com DEM seguem Crédito: Windows)

O PSDB comemorará seus 30 anos, em uma festa que será realizada nesta terça-feira em Brasília, com o presidente nacional da sigla e pré-candidato à Presidência, Geraldo Alckmin, tendo que enfrentar a desconfiança dos partidos aliados. Caciques dos grandes partidos reforçaram nesta segunda-feira a avaliação de que Alckmin está "parado" e que, se continuar assim, não conseguirá recuperar o terreno perdido para o pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro.

"Os prefeitos estão dizendo que votam com o Alckmin, mas que ele está parado", disse um cacique do PTB.

O PSDB está longe do comando do país desde a eleição de 2002. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições de 1994 e 1998  na esteira do Plano Real , mas depois o partido perdeu as eleições de 2002, 2006 (com o próprio Alckmin), 2010 e 2014, sempre no segundo turno e sempre para o PT.

"Sou a sétima assinatura na fundação do PSDB. A primeira é de André Franco Montoro (ex-governador de São Paulo)", disse Alckmin, na semana passada, ao passar por Brasília.

O ex-governador está "sonhando" com um vice na chapa indicado pelo Nordeste, de preferência do DEM. Alckmin costura a repetição da aliança que o PSDB fez nas últimas eleições com o partidos e, caso ela se confirme, a expectativa é que o deputado Mendonça Filho (PE) seja seu vice na chapa.

Em passagem pelo Nordeste no fim de semana, o tucano disse que seria "natural" seu vice ser do Nordeste. O PSDB ainda é visto como um partido das regiões Sudeste e Sul.

Segundo dirigentes do próprio DEM, a tendência é indicar Mendonça Filho para a chapa. O problema é que o DEM ainda está conversando com os demais pré-candidatos, em especial Ciro Gomes (PDT).

Segundo tucanos, Mendonça Filho seria ideal sua passagem no Ministério da Educação é considerada positiva. Sempre que perguntado sobre o assunto, Mendonça Filho responde que é candidato ao Senado. Ele já lançou sua pré-candidatura.

Enquanto isso, o DEM está sendo pressionado a ampliar suas conversas e ter um encontro com Bolsonaro. O presidente do partido, ACM Neto, já conversou com Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Alvaro Dias (Podemos). Mas, nos bastidores, vem sendo pressionado pelos aliados de Bolsonaro na legenda, especialmente os deputados federais Alberto Fraga (DF) e Onyx Lorenzoni (RS), a também abrir espaço na agenda para Bolsonaro. Por enquanto, a pressão não deu certo. A direção não quer ampliar o leque.