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PSD pode deixar base de Rose após impasse com o Podemos

PSD propôs a criação de uma chapa PSD-Podemos para a eleição de deputados estaduais, mas o partido de Rose quer uma composição mais vantajosa. PSD ameaça deixar o grupo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 16:27

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 16:27

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), o deputado estadual Amaro Neto (PRB), a senadora Rose de Freitas (Podemos) e o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD), em convenção estadual do PSD Crédito: Ricardo Medeiros
A coligação do PSD com o Podemos para a candidatura da senadora Rose de Freitas (Podemos) ao governo do Estado pode ir por água abaixo. Desde a noite deste domingo (05), os dois partidos ainda não conseguiram definir as pernas proporcionais para a eleição de deputados estaduais.
A informação é confirmada pelo presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga. Ele não descarta que o partido possa desembarcar da base de Rose. A proposta inicial é de criar uma chapa PSD-Podemos, algo que agrada o PSD, mas é vista com desconfiança pelo Podemos, que acredita que vai "trabalhar para eleger deputados do PSD e não conseguir eleger nenhum", como definiu um dirigente do partido da senadora.
"Dentro do grupo, nas chapas de estadual, o Podemos criou um clima desconfortável. Nós estamos esperando que eles resolvam essa questão internamente. Ficamos até tarde da noite conversando e não conseguimos chegar a um consenso. Se esse impasse não for resolvido, pode ser que o quadro seja alterado, podendo custar algumas mudanças na composição da chapa de Rose. Nós do PSD ainda vamos decidir", afirma Neucimar.
A reportagem tenta contato com o presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, que está em reunião com a senadora Rose de Freitas (Podemos). Caso a saída do PSD seja confirmada, este será o segundo partido a mudar de última hora sua direção nas eleições. No sábado, o PRB, então aliado de Rose, migrou para a chapa do PSL, que tem o deputado federal Carlos Manato como candidato ao governo. 
Os partidos têm até às 18h desta segunda-feira (6) para entregar ao Tribunal Regional Eleitoral o registros das candidaturas de suas chapas.

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