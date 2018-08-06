PSD pode deixar base de Rose após impasse com o Podemos

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), o deputado estadual Amaro Neto (PRB), a senadora Rose de Freitas (Podemos) e o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD), em convenção estadual do PSD Crédito: Ricardo Medeiros

A coligação do PSD com o Podemos para a candidatura da senadora Rose de Freitas (Podemos) ao governo do Estado pode ir por água abaixo. Desde a noite deste domingo (05), os dois partidos ainda não conseguiram definir as pernas proporcionais para a eleição de deputados estaduais.

A informação é confirmada pelo presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga. Ele não descarta que o partido possa desembarcar da base de Rose. A proposta inicial é de criar uma chapa PSD-Podemos, algo que agrada o PSD, mas é vista com desconfiança pelo Podemos, que acredita que vai "trabalhar para eleger deputados do PSD e não conseguir eleger nenhum", como definiu um dirigente do partido da senadora.

"Dentro do grupo, nas chapas de estadual, o Podemos criou um clima desconfortável. Nós estamos esperando que eles resolvam essa questão internamente. Ficamos até tarde da noite conversando e não conseguimos chegar a um consenso. Se esse impasse não for resolvido, pode ser que o quadro seja alterado, podendo custar algumas mudanças na composição da chapa de Rose. Nós do PSD ainda vamos decidir", afirma Neucimar.

migrou para a chapa do PSL, que tem o deputado federal Carlos Manato como candidato ao governo. A reportagem tenta contato com o presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, que está em reunião com a senadora Rose de Freitas (Podemos). Caso a saída do PSD seja confirmada, este será o segundo partido a mudar de última hora sua direção nas eleições. No sábado, o PRB, então aliado de Rose,, que tem o deputado federal Carlos Manato como candidato ao governo.